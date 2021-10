Gezond en fit de winter door? Dat doe je zo!

De zomermaanden zitten er helaas weer op en dat betekent dat de donkere winter weer voor de deur staat. Veel mensen ervaren dat ze in de zomer vaak vrolijker zijn, vaker buiten komen en een stuk lekkerder in hun vel zitten dan in de winter. Wellicht helpt de vitamine D van de zon hier bij. Om niet in een winterdipje te raken, raden wij aan om gezond te eten en te bewegen. Benieuwd hoe je dit kunt doen? Lees dan verder!

Bewegen

Het is ontzettend belangrijk om in de winter tijd voldoende beweging te krijgen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het maken van een wandeling. Laat je telefoon eens thuis tijdens een wandeling en geniet echt van de omgeving om je heen. Probeer eens extra goed te focussen op wat je ziet, hoort, ruikt en voelt. Je zult merken dat je je eigen omgeving zo veel beter leert kennen! Helemaal opgeladen zul je weer thuis komen. Van frisse lucht knap je op en je zult merken dat je je daarna ook energieker voelt en gemotiveerder om dat ene klusje te gaan doen dat je al heel lang wilde uitstellen. Maar je kunt natuurlijk ook gaan sporten, bijvoorbeeld zwemmen, yoga of fitness. Voor het sporten kun je een stoelfiets gebruiken. Een stoelfiets is namelijk handig en praktisch om mee te trainen. Met een stoelfiets train en beweeg je vanuit een comfortabele positie de spieren van je benen of armen. Door te trainen met een stoelfiets behoud je je fitheid, ook als je de hele dag zittend werk doet.

Eten

Ook is het belangrijk om goed naar je voeding te kijken en gezond te blijven eten. Zorg ervoor dat je elke dag voldoende groentes, fruit en vezels eet. Ook variatie is belangrijk bij een gezond eetpatroon. Vermijd daarnaast te veel frisdrank, koffie en alcohol. Daar zitten namelijk suikers en cafeïne in. Dat is niet bevorderlijk voor je gezondheid. Drink in plaats daarvan veel water of thee.

Slaap

Genoeg slaap is belangrijk om fit en gezond te blijven. Volwassenen hebben gemiddeld 7 tot 9 uur slaap per nacht nodig. Ben je een slechte slaper? Het helpt om elke dag – dus ook in het weekend – rond dezelfde tijd te gaan slapen en ook rond dezelfde tijd weer op te staan. Een ritme is bevorderlijk voor de kwaliteit van je nachtrust. Ook is het goed om een uur voor het slapen gaan geen tv meer te kijken en niet meer op je telefoon te zitten. Het blauwe licht daarvan houdt je namelijk actief. Leg deze dus op tijd weg en pak bijvoorbeeld een boek. Van lezen ontspan je en daar val je ook sneller van in slaap.