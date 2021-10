Hoe gebruik je anomaly detection in finance?

Financiën zijn een essentieel onderdeel van elk bedrijf. Het is echter niet voor iedereen weggelegd. Zo denkt 60% van de eigenaars van kleine ondernemingen dat ze niets van financiën of boekhouding afweten.

Dus, hoe zit het met jou? Balansen, resultatenrekeningen en budgetten, enzovoort, zijn niet de mooiste dingen ter wereld. Bovendien maakt het optimaliseren van geld, uitgaven en kosten de berg van financiële activiteiten die je dagelijks moet afwerken alleen maar groter. Je hebt al personeel, beheert hulpmiddelen en hebt moeite om tijd te vinden voor bedrijfsontwikkeling.

Er is echter een optie die maar weinig bedrijven gebruiken om al deze problemen op te lossen. Het staat bekend als financiële anomalie detectie. En het is veel gemakkelijker om in praktijk te brengen dan je zou denken. Wil je weten hoe? Lees dan verder.

Wat is financiële anomalie detectie?

Financiële anomalie detectie is een soort op kunstmatige intelligentie gebaseerde software die ongewone gebeurtenissen detecteert. Dit omvat zowel verdienmogelijkheden als mogelijke gevaren. Het werkt als volgt: eerst schaft een bedrijf beveiligingssoftware aan. De AI onderzoekt de financiële gegevens van het bedrijf om te bepalen hoe routinehandelingen moeten worden uitgevoerd. Deze worden binnen de grenzen van een standaardafwijking gebracht.

Elke gegevensreeks die afwijkt van het gebruikelijke wordt beschouwd als een financiële anomalie. Met andere woorden, het is een twijfelachtig stukje financiële data dat moet worden onderzocht. Anomalieën in de financiële wereld worden ook ingedeeld in drie niveaus: 1, 2, en 3. Beschouw één als een kleine afwijking en drie als significant. De belangrijke afwijkingen worden het eerst aangepakt, gevolgd door de minder belangrijke.

Het lijkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Deze techniek is eenvoudig te gebruiken. Je meldt je aan, integreert tools en campagnes en that’s it. Je gaat gewoon door met je werk en het programma detecteert mogelijke optimalisaties en problemen in een oogwenk. Op het moment dat het financieel gezien fout gaat, krijg je een melding waardoor je kan onderzoeken waar het probleem ligt.

Belang van financiële anomalie detectie.

Wat zijn de kosten van je bedrijf? Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in de hoofdzaken van je bedrijf terwijl je over het hoofd ziet dat er nog verschillende andere methoden zijn om geld te besparen. Het is ook niet nodig om hier zelf uren mee bezig te zijn. Je hebt al genoeg aan je hoofd. Overbesteding, lage conversiepercentages en een gebrek aan inkomsten worden allemaal gedetecteerd door anomalie detectie software. Deze gegevens worden gebruikt om wijzigingen aan te brengen, zoals het verlagen van het budget voor specifieke initiatieven, het wijzigen van tools en het verwijderen van slecht presterende advertenties.

Wat is het beste deel? Het wordt allemaal voor je geregeld. Het beheren van teams, tools en dagelijkse activiteiten kan je hoofd op hol brengen. Verwijder het merendeel van deze kleine ergernissen en je zult merken dat je als bedrijf met gemak kunt groeien. Om nog maar te zwijgen van het feit dat je kosten zult besparen en dat geld en die tijd elders kunt besteden. Je kan deze dienst uitbesteden aan Tuuring.com.