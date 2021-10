Hoe verkrijg je het nummer van een groot bedrijf?

Of je ze nu nodig hebt voor bepaalde informatie, een klacht of iets anders. Het vinden van het telefoonnummer van een groot bedrijf kan nog weleens lastig zijn. In dit artikel lees je meer over hoe je aan het telefoonnummer komt.

Onbekende belletjes.

Volgens verschillende onderzoeken gebeuren er elke dag miljoenen ‘robocalls’, dit zijn telefoontjes afkomstig van onbekende nummers of soms zelfs automatisch gegenereerd. Het schijnt dat de een van de voornamelijke redenen is waarom mensen geen telefoontjes aannemen van onbekende nummers. Alleen zijn sommige oproepen van onbekende nummers juist van daadwerkelijke bedrijven die interessant voor jou kunnen zijn.

Hoe kun je als consument het verschil zien tussen onbekende nummers zonder nut en onbekende nummers met nut? Sommige spam mail telefoontjes kunnen voor jou riskant zijn, plots maak je hoge kosten. Maar dit geldt ook voor het missen van een arts of andere belangrijke personen. Je kan als persoon en consument, bedrijven opzoeken via het telefoonnummer wanneer zij een gemiste oproep zien. Maar dit is niet perse zo eenvoudig als het lijkt.

Telefoonnummers begrijpen.

Als het onbekende nummers hetzelfde netnummer heeft als het land waar je vandaan komt of de gemeente, dan kan je geneigd zijn de telefoon eerder op te nemen. Maar pas op, deze oproepen kunnen echter afkomstig zijn van oplichters die een techniek gebruiken, genaamd spoofing.

Spoofing houdt in dat oplichter een technologie gebruiken waarbij het lijkt als ze een bepaald nummer hebben, terwijl ze eigenlijk met een totaal ander nummer bellen. Hiermee kunnen ze ook hun echte telefoonnummer verbergen. Het lijkt door spoofing soms alsof een bepaald plaatselijk bedrijf of persoon je belt, waardoor mensen eerder geneigd zijn je op te bellen.

Deze oplicht/spam techniek vormt een groot probleem voor mensen die een bedrijfs zoekopdracht op een telefoonnummer willen uitvoeren. Je hebt dan namelijk alleen het telefoonnummer van de oplichter, dat hij heeft gebruik om jou of het bedrijf op te lichten. Bij online zoekopdrachten kan het dus zo zijn dat iemand je heeft gebeld, in plaats van de oplichter.

Het is daarom van belang om je te beschermen tegen oplichters die gebruik maken van deze techniek door deze nummers niet te beantwoorden. Als je toch per ongeluk de telefoon opneemt dan moet je nooit:

vragen beantwoorden

op bepaalde knoppen drukken

persoonlijke informatie geven

Het kan zo zijn dat bepaalde oplichters zich voordoen als vertegenwoordigers van legitieme overheidsinstanties of bedrijven. Maar je moet opletten want een overheid zal je nooit per telefoon benaderen als eerste contact, dit begint altijd schriftelijk. Ook moet je de informatie van een organisatie checken voordat je gegevens geeft.

Gebruik telefoonnummer opzoek diensten.

Zodra je weet wat spoofing inhoudt, kun je proberen een bedrijf op te zoeken via een zoekdienst wat dat mogelijk maakt. Veel bedrijven staan het namelijk toe aan zoekers om tegen betaling bepaalde informatie te verkrijgen over de persoon of instelling die eigenaar is van het telefoonnumer. Informatie bestaande uit namen, adressen en e-mails.

Het is begrijpelijk als je niet wilt betalen voor een dienst als deze. Gelukkig zijn er allerlei soorten opties beschikbaar op bepaalde nummers van grote bedrijven te pakken te krijgen. Wil je bijvoorbeeld een bank te pakken krijgen, omdat je denkt dat je bent opgelicht. Bel dan de klantenservice van banken.