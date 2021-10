Hoe werken hybride auto’s?

De elektrische auto begint steeds meer ingeburgerd te raken. Steeds meer mensen kiezen ervoor om elektrisch te gaan rijden en laadpalen schieten als onkruid uit de grond. Het principe is eenvoudig: in plaats van tanken, laad je je auto op om ermee te kunnen rijden. Maar hoe werkt dat eigenlijk met hybride auto’s? We leggen het concept achter de klassieke hybride auto uit en het verschil met een plug-in hybride.

Hybride auto

Hybride wagens combineren het beste van twee werelden: ze maken gebruik van een klassieke verbrandingsmotor én een elektromotor. Die eerste maakt gebruik van de brandstof in de brandstoftank, wat dus betekent dat je met een hybride auto wel ‘gewoon’ moet tanken. De elektromotor werkt op stroom die geleverd wordt door het accupakket in de auto, of laden in sommige gevallen op tijdens het remmen. Een klassieke hybride auto hoeft daarom niet opgeladen te worden. Beide motoren drijven de auto in. De auto schakelt zelf tussen de motoren op basis van een geavanceerde technologie. Soms ondersteunt de elektromotor de verbrandingsmotor, bijvoorbeeld bij het optrekken, inhalen of een heuvel op rijden. Zo moet de auto zo min mogelijk CO2 uitstoten en verbruiken én de meeste kilometers rijden. Op die manier is een hybride auto beter voor het milieu én gunstig voor de portemonnee. Daarnaast is een hybride auto ook een stuk stiller dan een ‘gewone’ auto.

Plug-in hybride

Er bestaat echter ook nog zoiets als een plug-in hybride (PHEV). In principe komt de techniek een heel eind overeen met een gewone hybride auto, met als belangrijk verschil dat de accu groter is. Hierdoor kun je langere stukken van tussen de 25 en 60 kilometer volledig elektrisch rijden. Deze grotere accu moet wél opgeladen worden als je minder benzine of diesel wilt verbruiken (want plug-in hybrides zijn zowel met een benzinemotor als een dieselmotor verkrijgbaar). Vooral als je vaak korte stukken rijdt, kan een plug-in hybride flink schelen in de portemonnee door een laag brandstofverbruik. Hoe meer ritten je immers elektrisch kunt rijden, hoe minder brandstof je verbruikt. Zo verdient een plug-in hybride zichzelf relatief snel terug. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat je ook daadwerkelijk regelmatig je accu oplaadt.

Hybride auto’s geven je dus de voordelen van beide soorten motoren. Je kunt er gewoon de prestaties van een gewone brandstofauto mee krijgen met de optie om zuiniger te rijden, in het bijzonder op korte ritten. En dat is toch weer een excuus om niet de fiets te pakken.