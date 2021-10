Inspiratie voor een kerstpakket

Zelf kerstpakketten samenstellen? Wij bieden inspiratie

Wil je zelf kerstpakketten gaan samenstellen? Kerstpakketten geven is al eeuwen populair. De afgelopen tijd zijn er ook diverse trends bijgekomen als het om het geven van kerstpakketten gaat. Wij vertellen je wat de kerstpakketten trends van dit moment zijn, zodat je volop inspiratie op kunt doen. Lees snel verder voor meer inspiratie en ga meteen aan de slag met het samenstellen van jouw kerstpakket.

Daarom een kerstpakket geven

Een kerstpakket geven raden wij je zeker aan. Je laat zo namelijk aan je werknemers zien dat je hun inzet van het afgelopen jaar waardeert. Ook zullen ze zich hierdoor meer gemotiveerd voelen om het jaar daarop meer te presteren. Als je voor het geven van kerstpakketten kiest, heb je de keuze uit diverse soorten pakketten. Je kunt bijvoorbeeld traditionele kerstpakketten kiezen of kiezen voor pakketten die net even wat specialer zijn. Hieronder vertellen wij je meer over de actuele kerstpakketten trends.

Sport- en gezondheidsartikelen

De afgelopen tijd is het steeds belangrijker geworden om gezond en fit te blijven. Dit wil je als werkgever natuurlijk ook stimuleren bij je medewerkers. Kies ervoor om sport- en gezondheidsartikelen toe te voegen aan het kerstpakket. Hierbij kun je denken aan shakebekers, activity trackers, een fitness set, gezond voedsel, enzovoort. Combineer het ook met producten ter ontspanning, zoals een verzorgingsset, fleece plaid en lekkere geurkaarsen.

Erop uit artikelen

We mogen weer erop uit. Daarom zijn erop uit artikelen erg populair om dit jaar in het kerstpakket te doen. Veel mensen gaan er graag op uit om te wandelen, het pretpark te bezoeken of om lekker op vakantie te gaan. Wat voor spullen kun je dan het beste toevoegen aan het kerstpakket? Denk bijvoorbeeld aan een waterfles, een mooi picknickkleed, een lunchbox, enzovoort.

Duurzame artikelen

Ook duurzame artikelen worden steeds populairder en worden dan ook aan menig kerstpakket toegevoegd. Dit thema is erg belangrijk en zal de komende jaren zeker nog onder de aandacht blijven. Je kunt met jouw bedrijf laten zien dat het milieu jou ook aan het hart gaat. Dit doe je door ook duurzame producten toe te voegen aan je kerstpakket of een geheel duurzaam kerstpakket te laten samenstellen. Duurzame materialen zijn o.a. kurk, bamboe en rPET. Stel je een kerstpakket samen, dan mogen duurzame artikelen zeker niet worden vergeten.

Weet jij al hoe je jouw kerstpakketten gaat samenstellen?