Kerst staat voor de deur, hoe beloon jij je werknemers na een zwaar corona jaar?

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het afgelopen jaar wederom allesbehalve makkelijk geweest. De kans is dan ook zeker aanwezig dat ook jij als werkgever hier veel last van gehad hebt. Maar niet alleen jij, ook jouw personeel. Het zijn spannende en onzekere tijden geweest dus het is goed mogelijk dat velen het hebben ervaren als een zwaar jaar. Nu kerst voor de deur staat, kan het een goed idee zijn om jouw werknemers te belonen. Hen even in het zonnetje zetten na deze lange, onzekere tijd. Maar hoe kun je dit doen? Wij geven je wat handige tips in dit artikel, dus lees snel verder!

Kerstpakket

Waar je zeker over na kunt denken als werkgever, is het geven van een kerstpakket aan jouw werknemers. Veel werkgevers kiezen hiervoor en dat is uiteraard niet zomaar zo. Door een kerstpakket te geven aan jouw werknemers, laat je zien dat zij gewaardeerd worden. Kerstpakketten zijn er in allerlei soorten en varianten, dus je kunt het zo luxe maken als je zelf wilt. Na dit zware coronajaar hebben jouw medewerkers vast wel wat leuks verdiend. Waar je jouw kerstpakketten mee samen zou kunnen stellen? Denk bijvoorbeeld aan wat luxe dranken, snacks voor bij de borrel, heerlijke chocolade, servies of andere kleinigheidjes. In ieder geval is het een aanrader om je medewerkers een kerstpakket te geven dit jaar, ze zullen dit vast enorm op prijs stellen.

Het keuzeconcept

Hoewel het kerstpakket enorm leuk is als idee, zou je er ook over na kunnen denken om dit jaar te kiezen voor het keuzeconcept. Maar wat houdt dit keuzeconcept in? Dat je jouw werknemers de keuze geeft om zelf een cadeautje uit te kiezen. Op deze manier kan jouw personeel eigenlijk een beetje hun eigen kerstpakket samenstellen. In dit geval kan iedereen zelf wat leuks uitkiezen, wat enorm fijn kan zijn. Bij het keuzeconcept geef je jouw werknemers dus de mogelijkheid om zelf cadeautjes uit te kiezen, in tegenstelling tot een normaal kerstpakket.

Diner en/of feest

Wil je naast het geven van een kerstpakket of keuzeconcept nog iets anders leuks organiseren voor aankomende kerst? Dan kan het een goed idee zijn om na te denken over een leuk diner en/of feest. De kans is namelijk groot dat jouw werknemers dit ontzettend leuk vinden. Even gezellig met z’n allen er tussenuit, wat door de maatregelen rondom het coronavirus al een hele tijd niet mogelijk was. Jullie gaan in dit geval vast een onvergetelijke tijd tegemoet!

Bovenstaande ideeën kun je zeker in gedachten houden als jij jouw werknemers na dit zware coronajaar rond de kerstdagen wilt belonen. Jouw werknemers zullen een beloning vast ontzettend leuk vinden, want hierdoor weten zij dat zij gewaardeerd worden door jou als werkgever. Of je nu kiest voor een kerstpakket, keuzeconcept, diner, feest of iets heel anders: een beloning zal hen vast goed doen. Zo gaan zij vast met een heel fijn gevoel de aankomende kerstdagen tegemoet!