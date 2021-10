Léon de Jong (PVV) woest: ‘Nederlanders worden keihard in de armoede gedrukt’

PVV-Tweede Kamerlid Léon de Jong vindt het totaal onacceptabel dat “Nederlanders [kunnen] fluiten naar hun koopkracht en keihard in de armoede gedrukt” worden terwijl de economie hoegenaamd groeit. “Ongekende schande,” schrijft hij op Twitter.

Het Algemeen Dagblad bericht dat duizenden mensen in Nederland dagelijks in nood zitten. De oorzaak is de “coronacrisis.” “Zelfstandigen en alleenstaande moeders leven bijvoorbeeld in armoede,” aldus de krant. Zij zijn zelfs afhankelijk geworden van voedselhulp.

Volgens het Rode Kruis gaat het om 19.000 mensen die op die manier geholpen moeten worden. En ja, dit komt door de coronacrisis. Of beter gezegd: door de maatregelen die het kabinet genomen heeft. De slachtoffers zijn gezinnen, mensen met lage inkomens en ook single mothers; alleenstaande moeders die het al lastig hadden, maar die nu finaal de vernieling worden ingeholpen.

PVV-Tweede Kamerlid Léon de Jong vindt dit onacceptabel. “Terwijl [de] economie groeit kunnen Nederlanders fluiten naar koopkracht,” schrijft hij op Twitter. Ook worden zij “keihard in de armoede gedrukt. Ongekende schande.”

Om hier iets aan te doen heeft De Jong debat en mondelinge vragen met de minister aangemeld.