LOL! Sloveense premier Janez Janša veegt de vloer aan met Mark Rutte: ‘Bescherm je eigen journalisten eerst!’

De Sloveense premier Janez Jansa blijkt een echte held te zijn. Hij heeft namelijk honderd procent lak aan het Grote Deugen van onze eigen premier, Mark Rutte. Want, stelt de Sloveen, in plaats van kritiek te leveren op Slovenië doet Rutte er verstandig aan zich op zijn eigen land te concentreren. Het is immers daar waar journalisten overdag kapot worden geschoten. Niet in Slovenië.

Sophie in ’t Veld

De Sloveense premier Janez Jansa heeft op Twitter hard uitgehaald naar de Nederlandse Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Deze D66’er bemoeit zich werkelijk te pas en te onpas met de gang van zaken in Oost-Europa. En ja, daar worden die Oost-Europeanen onderhand heel erg moe van.

En dus heeft Jansa naar haar uitgehaald door haar feitelijk een trekpop te noemen van de extreemlinkse miljardair George Soros.

Nederland heeft ambassadeur #Slovenië ontboden na "een ongepaste en onsmakelijke tweet", aldus Den Haag. Ging om tweet van Sloveense premier waar @SophieintVeld wordt neergezet als ‘Soros-puppet’ met (voormalige) Europarlementariërs. Komt zo afkeurende verklaring van Rutte. #EU pic.twitter.com/9XCGMzZYmE — Fons Lambie (@fonslambie) October 14, 2021

Mark Rutte woest

Natuurlijk was dit weer tegen het zere been van Mark Rutte. Want die neemt het natuurlijk altijd op voor eurofiele D66’ers – en al helemaal als die D66’ers marionetten zijn van Soros.

Tasteless tweet by Janez Janša (@JJansaSDS) about MEPs. I condemn it in the strongest possible terms. The government just conveyed this same sentiment to the Slovenian ambassador in The Hague. — Mark Rutte (@MinPres) October 14, 2021

“Smakeloze tweet van Janez Janša over Europarlementariërs,” zeurde Rutte meteen op Twitter. “Ik neem daar zo ver mogelijk afstand van. Dat heeft het kabinet zojuist ook aan de Sloveense ambassadeur in Den Haag laten weten.”

Janez Jansa slaat hard terug

Alleen vergiste Rutte zich als hij dacht dat Jansa hiervan onder de indruk is. Want hij reageert direct door Rutte erop aan te spreken dat journalisten hun leven niet veilig zijn in ons land. In plaats van af te geven op Slovenië, misschien kan Rutte daar iets aan doen?

Well, Mark, @MinPres, don't waste time with ambassadors and media freedom in Slovenia. Together with @SophieintVeld, protect your journalists from being killed on the streets. https://t.co/EPvDP7Jlfk — Janez Janša (@JJansaSDS) October 14, 2021

“Welnu Mark, verspil je tijd niet met ambassadeurs en mediavrijheid in Slovenië. Bescherm samen met Sophie in ’t Veld je eigen journalisten zodat ze niet op straat vermoord worden,” is de kneiterharde tweet van Jansa.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar die Oost-Europeanen van tegenwoordig hebben wél ballen zeg. Die laten écht niet over zich heen lopen. Heel goed!

Overigens is deze tweet van Geert Wilders ook wel leuk om er even bij te vermelden, want die ziet zijn kans natuurlijk ook schoon: