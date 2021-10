Man met pijl en boog schiet meerdere mensen dood in Noorwegen: Terreurdaad niet uitgesloten

Een gewapende man heeft met zijn pijl en boog meerdere personen doodgeschoten in de Noorse stad Kongsberg. Om hoeveel doden het gaat is nog niet bekend. Wel weet de politie te melden dat er ook meerdere gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Noorwegen. De aanslagpleger is aangehouden en de politie houdt volgens Noorse media rekening met een mogelijke terroristische aanslag.

De Noorse stad Kongsberg telt ongeveer 25.000 inwoners en ligt 80 kilometer van de hoofdstad Oslo. Volgens Noorse media zijn er nog steeds delen van het centrum afgezet in Kongsberg. De reden daarvan is dat de schutter in een groot gebied dood en verderf heeft gezaaid. De politie onderzoekt nu alle mogelijke sporen en eventuele nieuwe plaatsen van delict.

Volgens berichten vanuit de Noorse media zou de aanslagpleger zijn begonnen met schieten in een supermarkt. Hij gebruikte daarbij een klassieke pijl en boog. Over het mogelijke motief van de dader zijn nog geen mededelingen gedaan. Over het signalement en de leeftijd van de schutter is ook nog niets bekend. De Noorse politie verwacht later vanavond meer updates te kunnen vrijgeven.