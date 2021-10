Marginaal CDA loopt nog verder leeg: Oud-Kamerlid Maurits von Martels verlaat partij en sluit zich aan bij de BoerBurgerBeweging

De leegloop binnen het CDA zet zich door. Oud-Kamerlid Maurits von Martels heeft per direct afstand genomen van de ingekakte christelijke partij. Voortaan is Von Martels onderdeel van de grootst groeiende beweging van Nederland: De BoerBurgerBeweging.

“We hadden twee jaar geleden als CDA veel meer ons gezicht moeten laten zien bij de boerenprotesten op het Malieveld”, aldus Von Martels, die vanmiddag het CDA inlichtte. Het besluit viel hem naar eigen zeggen zwaar.

Niet voor niets stapt Von Martels over naar de partij van ´rising star´ Caroline van der Plas. Immers is haar partij (BoerBurgerBeweging) nog zo´n beetje de enige partij die zich in Randstedelijk Den Haag hard maakt voor de authentieke boerenpolitiek. Het CDA dus ten spijt, wat ook het vertrek van Von Martels rechtvaardigt.

“Het is niet een dag om trots op te zijn”, licht Von Martels toe aan de telefoon tegenover RTV Oost. “Het doet heel veel pijn.” Gevraagd naar de reden van zijn vertrek noemt hij al snel de plek op de kieslijst waar hij bij de laatste Kamerverkiezingen werd neergezet: plek 39. In 2017 was hij er nog in geslaagd om met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te komen. “Ik had niet gerekend op een plek bij de eerste vijftien, maar plek 39 vond ik een schoffering naar mijn kiezers.”