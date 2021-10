Mark Rutte verbreekt bijna formatierecord: Sinds de Tweede Wereldoorlog was een kabinet nog nooit zo lang demissionair als Rutte III

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen enkel kabinet het weten te presteren om net zolang demissionair te blijven als het huidige kabinet Rutte III. Het Montesquieu Instituut voor parlementaire geschiedenis rekende de cijfers uit. Het is inmiddels al 273 dagen geleden dat Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet Rutte III indiende. Sindsdien is er eigenlijk weinig veranderd, behalve dat het kabinet doorwerkt onder de noemer demissionair.

Zoals Nu.nl schrijft was het record hiervoor nog in handen van Joop den Uyl. Het kabinet Den Uyl viel in 1977 na vier hobbelige politieke jaren en werd na 272 opgevolgd door het eerste kabinet van Dries van Agt.

Het lijkt zo goed als zeker dat Rutte en zijn demissionaire kabinet het formatierecord gaat verbreken dit jaar. Op dit moment zijn alle ogen gericht op exact dezelfde partijen die nu deel uitmaken van het demissionaire Rutte III. Naar alle verwachtingen zal er dus ook niet zoveel veranderen, behalve dat de term demissionair zal verdwijnen.