Minister Grapperhaus aanwezig bij arrestatie in woning Den Haag: Reden van aanwezigheid onbekend…

Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus was vandaag aanwezig bij een politieinval in een woning aan de Holtenstraat in Den Haag. De reden dat Grapperhaus aanwezig was bij de grootscheepse politieinval is onbekend.

Het AD schrijft dat Grapperhaus vanavond aanwezig was bij een politieinval. Meerdere personen werden daarbij gearresteerd en geblinddoekt afgevoerd.

De bewuste inval vond plaats op donderdagavond omstreeks 19.30 uur. De Politie Eenheid Den Haag wilde niet bekend maken wat de reden van de inval en arrestaties was. Ook is niet bekend gemaakt waarom Grapperhaus hierbij onderdeel van de politieoperatie was.

Het zou kunnen dat Grapperhaus op ´werkbezoek´ was en graag een kijkje in de politiekeuken wilde meemaken. “De inval is gedaan als onderdeel van een lopend onderzoek”, meldt een woordvoerder van de politie. “Meer kan ik er helaas niet over zeggen”, aldus de Politie Eenheid Den Haag.