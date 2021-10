Minister van Financiën Wopke Hoekstra investeerde in het recente verleden in dubieuze zaken in belastingparadijs

Illegaal is het niet, maar dubieus des te meer. Demissionair CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën investeerde geld via een brievenbusfirma op de beruchte Maagdeneilanden. Hoekstra deed dat wel voordat hij bewindspersoon werd in het kabinet Rutte III.

Na berichtgeving in diverse media heeft Hoekstra zondag de berichtgeving bevestigd. Het is overigens niet strafbaar dat Hoekstra in het recente verleden geld heeft geïnvesteerd in een belastingparadijs. Maar als huidig (demissionair) minister van Financiën is het natuurlijk wel een beetje dubieuze investering voor een integere minister die waakt over ons geld.

Verschillende oppositiepartijen, waaronder de SP en GroenLinks hekelen het feit dat de investering via de beruchte Maagdeneilanden verliep. De Maagdeneilanden staan er om bekend dat via die weg vaak belasting wordt ontdoken.

De Telegraaf schrijft dat Hoekstra heeft toegegeven dat hij een bedrag van ongeveer 26.500 euro heeft geïnvesteerd in een toeristisch bedrijf van een vriend van hem in Afrika. Maar naar eigen zeggen wist Hoekstra zelf absoluut niet dat zijn investering via de Maagdeneilanden verliep. Van je vrienden moet je het maar hebben…

Hoekstra voegt er aan toe dat hij de aandelen verkocht voordat hij minister van Financiën werd en dat hij de investering altijd heeft meegenomen in zijn belastingaangifte. “Voor mijn aantreden als minister heb ik al deze informatie gedeeld met de landsadvocaat en derhalve met de formateur. Ik heb mij steeds volledig gehouden aan alle regels die er gelden voor bewindspersonen”, aldus Hoekstra tegenover de krant.

