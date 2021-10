Tijd voor een personeelsfeest? Organiseer een Winter Wonderland feest

Na een lange tijd van thuiswerken stromen de kantoren weer vol. En dat is mooi, want zo kan iedereen het oude vertrouwde gevoel weer terugkrijgen. En wat hoort er bij het oude vertrouwde gevoel? Inderdaad, een personeelsfeest. En met de winter in opkomst is er niets beter dan een Winter Wonderland thema feest. Lijkt dit je wat? Volg dan de volgende 3 stappen. Succes!

Stap 1: locatie van het feest

De allereerste vraag die jij als organisator jezelf moet stellen is: waar gaat het bedrijfsfeest gehouden worden? Kies je ervoor om het op kantoor te doen of huur je een locatie af. Beiden hebben verschillende voordelen. Als je ervoor kiest om het op kantoor zelf te doen, scheelt dat allereerst in de kosten.

Daarnaast zijn je werknemers daar toch al, de tijd je nodig hebt om hen van A naar B te brengen kun je ook gebruiken om alvast een biertje te tappen. Het nadeel ervan is dat je toch echt zelf je bende moet gaan opruimen, bij een externe locatie hoeft dit niet. Daarnaast moet je, als de externe locatie niet in de buurt is, ook weer zorgen dat al je werknemers weer mee terug moeten naar kantoor. Zeker als je dan nog een tijdje in een bus moet zitten. Kan dit een behoorlijke bummer zijn voor de sfeer.

Stap 2: decoratie van het feest

Zonder decoratie zoals helium ballonnen of andere feestartikelen, is je feest maar een regulier feest. Je wilt een Wonder Wonderland als thema, dan is uitpakken geen slecht idee. Wat komt er bij jou naar boven als je denkt aan een Winter Wonderland? Is dat sneeuw, schaatsen of misschien wintersport?

Wat je ook doet, dit thema is eigenlijk heel erg simpel. Zorg voor een knusse winterse sneeuw door alleen al het licht te dimmen en zachte lichtsnoeren op te hangen. Verdeel wat nepsneeuw hier en daar en hang winter gerelateerde items op. Dit kunnen skilatten, skikleding of tiroler kleding zijn. Wellicht dat je zelfs je werknemers zo gek krijgt om ze in complete party outfit te laten komen. Wanneer het in oktober organiseert, kan je er ook een Spooky Winter Wonderland thema aanhangen, zodat iedereen ook in halloween kostuum kan komen.

Stap 3: hapjes en drankjes voor het feest

Een bedrijfsfeest is natuurlijk niks zonder wat (on)gezonde hapjes en drankjes. Bij het thema Winter Wonderland is ook bij dit onderdeel zo wat verzonnen. Denk aan de warme drankjes zoals warme chocomelk of apple cider met rum. Uiteraard kun je ook gewoon bier of wijn schenken, maar om mee te beginnen is dit zeker geen slecht idee. Een letterlijk warm welkom noemen we dat ook wel. Voor de hapjes kan je eigenlijk alles bedenken wat je normaal op een skireis eet. Bratwursten en schnitzels als fingerfood, dat worden de magen makkelijk mee gevuld. Heb je nou geen zin om dit allemaal zelf te regelen, dan kun je eenvoudig een cateraar inhuren. Deze komen soms zelfs met personeel, zo hoef je nooit meer zelf je drankje te halen.

Heeft jouw personeel wel een feestje verdiend? Begin dan nu al met het organiseren van een Winter Wonderland personeelsfeest.