Tóch Sinterklaasintocht met zwarte pieten in Amsterdam, politieke partij BIJ1 is woedend en eist invordering subsidie

In de deughoofstad Amsterdam zijn ze tóch nog niet helemaal verlost van de traditionele zwarte piet. Aan de Sinterklaasintocht in Amsterdam-Noord doen namelijk traditionele zwarte pieten mee. Althans, volgens Jazie Veldhuyzen, de Amsterdamse fractievoorzitter van BIJ1. Veldhuyzen is dan ook woedend en hoopt dat de gemeente Amsterdam alle subsidie voor de intocht weer meeneemt in de zak naar Spanje.

Eerder zorgde BIJ1 nog voor een gemeentelijke overwinning in haar geboortestad Amsterdam. Het college van die stad deed namelijk de belofte om nooit meer zwarte pieten in te zetten. In Amsterdam-Noord zijn ze dus voornemens om, naast roetveegpieten ook zwarte pieten te presenteren tijdens de intocht. Veldhuyzen uitte zijn zwarte pietenwoede daarover op Twitter.

Krijg nou wat. Er komt een Sinterklaasoptocht met zwarte pieten op 13 november in Amsterdam Noord (Tuindorp Oostzaan). Dat op zich vind ik al bijzonder anno 2021. Maar het bizarre is dat de organisatie van de intocht subsidie krijgt van gemeente @AmsterdamNL. 1/ — Jazie Veldhuyzen (@JazieAnthony) October 27, 2021

Helaas voor Veldhuyzen, maar Amsterdam is anno 2021 dus nog steeds niet helemaal zwarte piet-vrij. Misschien dat de roetveeg- en regenboogpieten het nog enigszins goed kunnen maken voor Veldhuyzen en zijn BIJ1…