Tweede Kamerlid Wybren van Haga: “Social mediagiganten zijn vaak politiek gekleurd en beïnvloeden de publieke opinie”

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving dat Facebook een aantal zogeheten noodmaatregelen bewust te vroeg heeft uitgeschakeld en zo de Capitoolbestorming heeft gevoed. Het Kamerlid stelt daarom vragen aan de ministers Ingrid van Engelshoven en Kajsa Ollongren.

“Social mediagiganten beïnvloeden willens en wetens het politieke proces en lijken daarbij een sterke voorkeur te hebben voor de zittende elite en linkse propaganda”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga die zelf vanwege zijn kritiek op het coronabeleid is verwijderd van LinkedIn. “Het inzetten van zo’n paardenmiddel is een directe aanslag op onze democratie. De ruim 240.000 mensen die op mij gestemd hebben, probeert men immers monddood te maken”, aldus Van Haga.

“Levensgevaarlijk dat Facebook mensen tegen elkaar opzet louter en alleen om zoveel mogelijk advertenties te verkopen. Als het klopt dat Facebook daarmee de Capitoolrellen heeft helpen faciliteren, dan is dat zeer verwerpelijk”, aldus Van Haga, die ook wil weten of het kabinet zijn vermoeden deelt dat Facebook dit gedaan heeft om president Trump zo optimaal mogelijk te beschadigen.”

Van Haga heeft inmiddels Kamervragen ingediend aan minister Ingrid van Engelshoven van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken mag de nodige kritische vragen verwachten inzake de berichtgeving over Facebook, Instagram en WhatsApp.

