Wanneer ‘af en toe gokken’ echt een probleem begint te worden

Af en toe een gokje wagen in het casino met vrienden, wat krasloten hier en daar en cashen (en dokken) met de toto. Voor veel mensen klinkt het als onschuldig vertier. Maar het loopt helaas ook vaak uit de hand en mondt uit in een gokverslaving. Wanneer je van zo’n verslaving kunt spreken, wat het gevolg hiervan is en wat je hieraan kunt doen leggen we je in dit artikel uit.

Gokverslaafd

87% van de Nederlanders heeft wel eens gegokt in zijn leven (Bieleman et al., 2011). Bijna iedereen dus. Het kan dan ook erg spannend zijn en voor een leuke en gezellige avond zorgen, maar het kan ook minder goed aflopen. Wanneer je veel geld verliest bijvoorbeeld, of erger nog wanneer je eraan verslaafd raakt en met serieuze geldproblemen te maken krijgt. En dat laatste is niet uitzonderlijk, want gokken heeft een ontzettende verslavende werking.

Wanneer ben je gokverslaafd?

Vanaf welk moment je kunt spreken van een gokverslaving is vaak lastig in te schatten. Daarnaast hangt de ernst van het probleem ook van meerdere factoren af. Zoals de frequentie van het gokken en wat de consequenties er van zijn. Maar zodra het je leven financieel en emotioneel gezien in beslag neemt kun je spreken van een gokverslaving.

Van kwaad tot erger

Wanneer je de controle verliest over je gokgedrag wordt het gokken als problematisch gezien. Daarnaast kan het je leven in grote mate beheersen, niet alleen omdat er veel tijd in gaat zitten, maar vooral ook heel veel geld. Want winnen is echt niet altijd aan de orde, ook verliezen hoort er net zo goed, zo niet nog meer, bij. Met vaak enorme schulden bij familie en vrienden als gevolg, die eveneens weer een impact hebben op jouw dagelijkse leven en relatie met je omgeving. Ook je gemoedstoestand wordt erdoor beïnvloed en op een zeker punt staat gokken bovenaan het prioriteitenlijstje. Zelfs boven werk, familie en vrienden. Met alle gevolgen van dien.

Waarom is gokken dan zo verslavend?

De verslaving zit ‘m vaak in het feit dat er zo veel spanning is over het wel of niet winnen van het geld en het feit dat er vaak gedacht wordt beter te kunnen worden in het spel. Terwijl het hoe dan ook een kansspel blijft waar je geen invloed op hebt.

Uiteraard kiest niemand er bewust voor om gokverslaafd te worden. Het gebeurt vaak dan ook onbewust en begint op een onschuldige manier. Hoe dit zich uiteindelijk tot een gokverslaving ontwikkelt, kan door drie verschillende factoren komen: biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren. Wat dit betekent en hoe dit er in praktijk uitziet kun je lezen bij connection-sggz.nl. Hier kun je eveneens ook professionele hulp zoeken bij het stoppen met gokken.