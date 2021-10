Wat is een goed moment om te schenken?

Schenken is een onderwerp wat steeds meer aandacht krijgt. Het wordt steeds populairder om geld te schenken aan (klein)kinderen tijdens leven en dat brengt verschillende voordelen met zich mee. Vooral omdat op dit moment je geld op de bank niet veel oplevert. De negatieve spaarrente komt bij steeds meer banken voor, een kritische blik naar die grens en eventueel je spaargeld verkleinen kan voordelig zijn. Voor je daadwerkelijk een schenking doet kan je via een vermogensbeheerder zoals informatie hierover inwinnen.

Slim omgaan met je geld op de bank

Door te schenken kan je het spaargeld op je bank verkleinen. Het voordeel hiervan is, is dat je kans hebt om minder aan vermogensbelasting te betalen. Dat kan flink oplopen als je je bedenkt dat je boven je vrijstelling van €50.000 belasting gaat betalen. Als je een fiscaal partner hebt, is jullie vrijstelling samen €100.000. Over alles wat daarboven zit, betaal je vermogensbelasting. Hoe hoger je vermogen, hoe meer belasting je betaalt.

Eigen bijdrage zorginstelling minimaliseren

Als je op een gegeven moment niet meer thuis kunt wonen, ga je waarschijnlijk verhuizen naar een zorginstelling. Dit kost geld. Je betaalt aan zo’n zorginstelling in eerste instantie de lage bijdrage, maar na een aantal maanden kun je een hogere bijdrage gaan betalen. Dit is allemaal inkomensafhankelijk. De verschillen zijn ook enorm. De lage bijdrage ligt tussen de €171,80 en de €899,80. Als je de hoge bijdrage moet betalen, kan dit oplopen tot €2469,20. Hoe lager je inkomen en vermogen, des te minder betaal je later om te mogen wonen in een zorginstelling.

Schenking (klein)kinderen

Het is ook een optie om te schenken aan je kinderen of kleinkinderen. Dat is een win-win situatie. Je kinderen zullen hier heel blij mee zijn, maar ook jij kunt ervan genieten. Stel dat je een schenking doet, zodat zij een opleiding kunnen doen. Dan zie je je kinderen of kleinkinderen zich ontplooien. Of misschien kun je wel de bruiloft van je zoon of dochter betalen, dat is ook altijd een grote investering. Er zit wel een maximum aan het bedrag wat je mag schenken. Je mag bijvoorbeeld €6604 schenken per kind en €3244 per kleinkind.

Schenken met doel: koophuis

Er is een uitzondering op het te schenken bedrag, als het voor een koophuis is. In dat geval mag je €105.302 vrij schenken, mits het voor de woning wordt gebruikt. De vrijstelling geldt alleen als de persoon waaraan je schenkt, tussen de 18 en 40 jaar oud is. Het mag overigens ook gebruikt worden om (een deel van) een hypotheek af te lossen.

Schenken met doel: studie

Ook als je een schenking doet voor een dure studie, wordt er een uitzondering gemaakt. Je mag dan maximaal €55.996 schenken. Voorwaarde hiervoor is wel dat de studiekosten minimaal €20.000 per jaar zijn en je moet kunnen aantonen dat je het geld binnen 2 jaar hebt besteed aan je studie.

Goede doelen steunen

Naast dat je je geld aan personen kunt schenken, kun je ook geld schenken aan goede doelen. Bedenk eens hoeveel impact je daarmee kunt maken. Er zijn veel goede doelen die blij zijn met een gift. Naast dat je het goede doel hiermee helpt, is het ook gunstig voor jou. Je kunt namelijk het geld dat je aan een goed doel schenkt, gedeeltelijk of helemaal aftrekken van de inkomstenbelasting. Het drempelbedrag is 1% van je inkomsten of minimaal €60. Het maximale wat je af mag trekken, is 10% van je inkomsten. Je kunt ook periodieke schenkingen doen, deze zijn helemaal aftrekbaar en hiervoor gelden geen minimale en maximale bedragen. Het is wel een vereiste dat je gift naar een ANBI gaat. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is dus belangrijk dat je goed uitzoekt of het goede doel die je steunt of wilt steunen, hieronder valt.

Verkleinen van erfbelasting

Hoewel het minder is dan de meeste mensen denken, betalen nabestaanden erfbelasting. Dit is altijd onder 40% maar kinderen betalen maximaal 20% erfbelasting. Het is natuurlijk zonde als je al het geld bewaard voor dit moment. Het is dus slim om tijdens je leven te schenken.