Wat is het juiste type motorhelm voor jouw rijgedrag?

Het ruime aanbod aan motorhelmen dat op de markt is, kenmerkt zich niet alleen door verschillen in het design en het gebruikte materiaal. Er bestaan daarnaast verschillende soorten motorhelmen die zich allemaal het beste lenen voor een bepaald soort gebruik. Ga je een nieuwe motorhelm kopen, dan is het dus van belang om eerst bij jezelf na te gaan waarbij je jouw nieuwe helm hoofdzakelijk van plan bent te gebruiken.

Je rijdt veel op de snelweg

Gebruik je je motor om te forensen naar je werk of rijd je er vooral lange afstanden mee, dan is de kans groot dat je veel op de snelweg zit. Omdat je daar op hoge snelheid rijdt, kun je bij een val ook ernstiger letsel oplopen. Daarom kun je in dit geval het beste kiezen voor een integraalhelm, een type helm met een vast kinstuk en vizier. Een integraalhelm biedt optimale bescherming aan alle kanten van je hoofd en beschermt je hoofd daarnaast ook het beste tegen kou en herrie. Je kunt overwegen om voor integraalhelm te gaan die voorzien is van aerodynamische sleuven en spoilers, omdat je hoofd hiermee op hogere snelheden beter stabiel gehouden wordt. Bij die keuze moet je wel je zithouding op de motor mee in overweging nemen omdat de plaatsing van de eerdergenoemde features hierop afgestemd moeten zijn.

Je rijdt vooral op binnenwegen

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je helemaal niet over de snelweg hoeft om naar het werk te gaan met de motor, of dat je je motor vooral gebruikt voor toertjes over binnenwegen. Ook dan kun je voor een integraalhelm kiezen, maar een jethelm is in dit geval ook een optie om te overwegen. Dit type helm heeft geen kinstuk en heeft ook niet altijd een vizier. Het voordeel hiervan is dat je gezichtsveld ruimer is dan bij een integraalhelm. Daarnaast krijg je met een jethelm meer verkoeling voor je hoofd. De verminderde bescherming aan de voorzijde van het hoofd, maakt een jethelm echter ongeschikt voor het rijden om hogere snelheden. Niet alleen omdat de risico’s op ernstig letsel bij een val dan hoger zijn, maar ook omdat de helm dan een beetje omhoog kan komen waardoor je al snel te veel kou om je hoofd krijgt.

Je rijdt ongeveer even vaak op de snelweg als op lagere snelheid

Maar wat te doen als bovenstaande scenario’s allebei op jou van toepassing zijn? Moet je dan twee verschillende helmen kopen? Nee, je kunt ook kiezen voor een systeemhelm. Dit is in feite een kruising tussen een jethelm en een integraalhelm. Er zit een kinstuk op, maar dit is verplaatsbaar, zodat je met open voorzijde kunt rijden als je dat wilt. Dit kun je met één hand aanpassen, waardoor het ook tijdens het rijden kan. Een nadeel van een systeemhelm ten opzichte van een integraalhelm is dat er meer geluid binnendringt omdat de helm minder goed afgesloten is.

Je gaat motorcrossen

Motorcrossen is een hoofdstuk op zich. Dat kunt je het beste doen met een toegewijde motorcrosshelm. Zo’n helm laat meer zuurstof binnen dan andere typen helmen, omdat je bij een inspannende activiteit als motorcrossen nu eenmaal ook een grotere behoefte aan zuurstof hebt. Een motorcrosshelm heeft geen vizier, maar een opening zodat je een crossbril kunt dragen. Wel heeft dit type helm boven het gezicht nog een klep waarmee je je gezicht kunt beschermen tegen zaken als opspattende modder en stenen die omhoog schieten. Voor de rit naar de crossbaan toe hoef je geen andere helm te kopen, want het is toegestaan om met een motorcrosshelm op de openbare weg te rijden.

Op basis hiervan zou je een goede keuze moeten kunnen maken voor het type helm dat je nodig hebt. Daarna kun je het mooiste design gaan uitkiezen!