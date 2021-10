Wat is het verschil tussen een SUV en een crossover?

Naast de groeiende populariteit van hybride en elektrische auto’s, is er de laatste jaren ook een verschuiving naar het kopen van SUV’s en crossovers waar te nemen. Wereldwijd behoort meer dan een derde van de verkochte auto’s in die categorie. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een SUV en een crossover?

Wat is een SUV?

De eerste Sports Utility Vehicle, waar de afkorting SUV voor staat, was de Jeep Cherokee uit 1984: een hoger voertuig met vierwielaandrijving en een grotere bodemvrijheid. Een terreinwagen, dus. Het is een Amerikaans concept, waarbij kenmerkend voor de Amerikaanse SUV is dat de auto een zogenaamde ‘body-on-frame’ constructie heeft, waarbij de carrosserie op een stevig chassis is gemonteerd zoals die van een pick-up truck. Hieraan voldoen ook latere incarnaties als de Ford Expedition en de Cadillac Escalade. SUV’s van die grootte tref je echter in Europa nauwelijks aan. Eigenlijk hebben bijna alle auto’s in Europa een ‘unibody’ constructie in plaats van een ‘body-on-frame’ constructie. Desalniettemin rijden er verschillende auto’s rond in Europa die door de fabrikant als een SUV in de markt gezet zijn. Het betreft dan meestal hun grootste modellen.

Wat is een crossover?

Ook de term crossover vindt zijn oorsprong in Amerika. Hij ontstond toen automakers daar kleinere versies van hun SUV’s begonnen te bouwen die niet op het chassis van een pick-up stonden maar net zoals de meeste personenauto’s een unibody constructie kregen. De crossover is niet bedoeld als een terreinwagen. Het is een grotere, hoge personenauto die qua uiterlijk veel weg heeft van een SUV maar niet echt de offroad-capaciteiten heeft die een SUV wel heeft. Een crossover is vaak in de kern een hoge versie van een hatchback die een merk al in de markt gezet heeft.

Waarom moet je een SUV of crossover kopen?

Waar in Amerika het verschil tussen een SUV en een crossover vrij concreet is, is dit in Europa dus aanzienlijk minder het geval. Vaak is het een geval van marketing en hoe het model aangemerkt wordt door de fabrikant. Beide bieden in ieder geval het voordeel van de hoge instap en de grote hoeveelheid ruimte binnen in de auto. Omdat de auto hoog is, heb je als chauffeur ook meer overzicht in het verkeer (totdat iedereen in een hoge auto gaat rijden). Wel moet je rekening houden met hogere gebruikskosten door het formaat en het gewicht van zo’n grote auto.

Wil je auto die respect afdwingt op de weg, dan zit je zeker goed met zo’n grote en hoge SUV of crossover. Doorgaans zijn het ook degelijke auto’s, dus het kan zeker een goede investering zijn.