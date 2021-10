Wil jij je Wft Basis doen? Dit is wat je ermee kunt

Wat is Wft?

Wft is de afkorting van Wet op het Financieel Toezicht. Dit is een wet die bedacht is door de Rijksoverheid en is opgezet om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te waarborgen. Daarnaast dient de wet ook ter bescherming van de consument. De consument of een bedrijf vertrouwt namelijk een hoop geld toe aan een financiële instelling en kan opgelicht worden. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.

Wil jij je Wft Basis doen? Lees hier wat de moeilijkheidsgraad hiervan is.

In de wet staat een groot aantal regels en voorschriften. Een regel is bijvoorbeeld dat financiële instellingen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen moeten voldoen. Dit houdt in: het behalen van een Wft-diploma. Ieder vakgebied binnen de financiële wereld heeft een ander soort Wft-diploma. Het type diploma die jij nodig hebt, hangt dus af van jouw functie.

In totaal zijn er negen Wft-diploma’s te behalen. Het diploma toont aan dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om de consument van een passend financieel advies te voorzien.

De functies van het financieel toezicht zijn:

waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem;

zorgt ervoor dat de financiële markten efficiënt werken;

beschermt consumenten tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.

Taken van de Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank waarborgt de financiële stabiliteit. De bank controleert hoe gezond een financieel bedrijf is en probeert daarmee een faillissement van het bedrijf te voorkomen.

Taken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan én de manier waarop partijen met elkaar omgaan op de financiële markten. De AFM probeert het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markt te vergroten. Het doel van de AFM is dat financiële instellingen eerlijk, zorgvuldig en open omgaan met hun klanten.

Afhankelijk van waar je werkt, dien je over een of meerdere Wft-diploma’s te beschikken. Vraag bij jouw (potentiële) werkgever na welke dit zijn. De Wft-diploma’s die jij kunt behalen, zijn:

Wft Basis

Wft Zorg

Wft Consumptief Krediet

Wft Schade Particulier

Wft Vermogen

Wft Inkomen

Wft Schade Zakelijk

Wft Hypothecair Krediet

Wft Pensioen

Wat is Wft Basis?

Het Wft-diploma Basis bestaat uit alle relevante, financiële basiskennis. Met dit diploma beschik je over de juiste kennis om klanten te informeren over financiële diensten en weet je hen door te verwijzen naar de juiste specialist. Daarnaast behandel je vragen van klanten en je legt hen van alles uit over betalen, sparen en verzekeringen. Ook leer je wat praktische zaken, zoals: hoe je een intakegesprek met een klant voert, hoe je een goed klantprofiel opstelt, of hoe je de klant doorverwijst. Het Wft Basis geeft je geen bevoegdheid om een financieel advies uit te brengen op de klant. Hier heb je een aanvullend Wft-diploma voor nodig.

Het Wft Basis vormt de basis voor wanneer je binnen de financiële dienstverlening aan de slag wilt. Om deze reden is het ook een verplicht onderdeel bij de Wft beroepskwalificaties. Enkel voor de functie Adviseur Zorg is het Wft Basis diploma niet verplicht.

Om in het bezit te komen van het Wft-certificaat Basis dien je het Wft-examen Basis te behalen. Om je hierop voor te bereiden, wordt er sterk aangeraden om voorafgaand aan het examen de Wft-opleiding Basis te volgen. De opleiding voorziet in alle nodige kennis en vaardigheden. Daarnaast kun je oefenen met examengerichte vragen.

Wat kan ik met een Wft-diploma Basis?

Met het Wft-diploma Basis op zak, kun je al veel kanten op wat betreft banen. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als klantenservicemedewerker bij een bank of zorgverzekeraar. Of je wordt frontoffice medewerker bij een verzekeringsmakelaar.