Zinloos geweld: Oudere man door jongeren voor de tram in Den Haag geduwd en overlijdt

Een man is maandagavond overleden nadat hij voor een tram is geduwd door een groepje jongeren. Het tragische voorval vond plaats langs de Rijswijkse Landingslaan in Den Haag. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De politie is bezig met een klopjacht op de daders in de omgeving van de Haagse wijk Ypenburg.

Volgens Omroep West hebben meerdere getuigen en bronnen bevestigt dat een oudere man door een groepje jongeren voor de tram werd geduwd. Via Burgernet roept de politie op om uit te kijken naar drie donker getinte jongens. Ze zijn in het zwart gekleed en op hun truien staan witte letters.

Op de #AntonyFokkersingel in #DenHaag is een persoon overleden na een aanrijding met een tram. Een onderzoek naar de oorzaak van deze aanrijding wordt opgestart. @POL_Ypenburg — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 18, 2021

Volgens een woordvoerder van de politie is de Burgernet-oproep geplaatst omdat deze jongens aanwezig waren op het moment van de aanrijding tussen het slachtoffer en de tram. Bronnen bij Omroep West melden echter dat het hierbij gaat om de vermoedelijke daders.