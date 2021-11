Zelfverklaard genezeres Sigrid Kaag op partijcongres: “D66 moet het voortouw nemen om de verdeeldheid in Nederland aan te pakken”

D66-medium Sigrid Kaag gaat er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat er een einde komt aan de verdeeldheid in de Nederlandse samenleving. Naar eigen zeggen gaat D66 er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat de “vicieuze cirkel van polarisatie in de samenleving” voor goed verleden tijd zal zijn. Ook wil Kaag de versplintering in de politiek doorbreken. Hieronder volgt een verslag van het meest spirituele D66-congres tot nu toe.

Het zal grofweg de meeste Nederlanders volledig zijn ontgaan, maar zaterdag was er een spirituele D66-bijeenkomst. Vaak genoeg niet interessant om daar over te berichten, tenzij iemand binnen die partij weer eens gekke uitspraken doet. Zoals recentelijk bij monde van het ´nieuwe leiderschap´ van de zelfverklaarde politiek-genezeres Sigrid Kaag.

De bewierookte reuktocht naar macht lijkt D66 naar het hoofd te stijgen. Tijdens een partijcongres opperde de partij eigenhandig de verdeeldheid binnen de samenleving aan te kunnen pakken. Er werd met geen woord gerept over het vraagstuk of D66 mogelijk zélf niet een onderdeel van het politiek-maatschappelijke probleem is.

Jomanda-achtige taferelen

Er zijn momenteel nogal wat problematische vraagstukken in Nederland. Toch denkt de partij van Kaag dat juist D66 de politieke verlichting voor Nederland zal zijn. Kaag werd tijdens het online-congres op een voetstuk gehesen alsof ze niet alleen het ´nieuwe leiderschap´ van Nederland is, maar ook nog eens de nieuwe Jomanda.

Het blauwe pak dat Kaag droeg leek op een knipoog regelrechte verwijzing naar het (door Discovery+ en Videoland) opgegraven medium Jomanda. Evenals het instralen van aanhangers. Jomanda deed dat in de jaren ´90 per telefoon, Kaag anno 2021 via de WI-FI of 5G-verbinding.

Vanwege de coronamaatregelen werd het D66-congres vanuit Den Bosch online gehouden. Kaag: “Wij als partij moeten het voortouw nemen om de verharding, de verruwing, de kunstmatige, opgeklopte tegenstellingen en de agressie die daarmee gepaard gaat” aan te pakken.”

Het zijn allemaal hele mooie, verbindende en verzachtende woorden van Kaag, maar ze kwam met geen enkele oplossing. Wel wist Kaag het vingertje te wijzen: Ze wees op de bedreiging van verpleegkundigen, wetenschappers en journalisten.

“De Kamer en het kabinet houden zichzelf gevangen in een hamsterwiel van hypes”, aldus de politieke ´Lady of Light´ Kaag. Lekker vaag en lekker zweverig, maar wat is nu precies het toverwoord waarmee Kaag de verdeeldheid in Nederland denkt aan te pakken in plaats van te vergroten?