Het winnen van de jackpot, het klinkt voor velen misschien als een echte droom. In één klap win je een enorme hoeveelheid geld. Dit geldt tegenwoordig ook voor de online casino’s. Er worden progressieve jackpots gekoppeld aan de online spellen, wat het erg interessant maakt voor veel mensen om een bezoek te brengen aan de online gok mogelijkheden. In dit artikel lees je alles over de hoogst uitgekeerde jackpot van 2021.

Mega Moolah

Mega Moolah is een jackpot-gokkast bedacht door de spelprovider Micrograming. Dit spel staat bekend om de enorm hoge jackpots die worden gewonnen op deze automaten. De prijzen op deze gokkasten lopen gemakkelijk op naar meer dan 10 miljoen euro per jackpot. Dit spel maakt gebruik van progressieve jackpots. Dit betekent dat de prijzen alleen maar blijven oplopen. Pas als iemand de jackpot wint, gaat de prijs weer naar 0 en begint de jackpot opnieuw te stijgen. Dit betekent ook dat de jackpot flink snel kan stijgen. Hoe meer spelers namelijk spelen, hoe hoger de jackpot wordt in een relatief korte tijd. Iedere ronde die wordt gespeeld wordt er ingezet en van iedere inzet gaat een gedeelte naar de jackpot.

De meest recente jackpot die is gevallen bij een Mega Moolah viel in België bij het Napoleon Casino. Op dinsdag 27 april 2021 viel de jackpot. Een astronomisch bedrag van €19.430.723 miljoen en 60 eurocent werd er gewonnen. Deze jackpot is ook meteen een nieuw wereldrecord voor grootste jackpot ooit die gewonnen is bij een live casino.

Het oude record

De vorige hoogste jackpot werd gewonnen in september 2018 door een Britse man. In het Grand Mondial Casino in Engeland werd de prijs gewonnen van maar liefst €18.915.271 euro. Ook dit recordbedrag werd gewonnen op een Mega Moolah spel. Dit record werd ook opgenomen in het Guinness World Record book. Ook het record voor 2018 werd gezet op een Mega Moolah spel in 2015. De Mega Moolah spellen zijn te spelen in veel verschillende casino’s. Deze gokkasten worden goed bevonden door bezoekers en veel mensen willen hun gokje wagen vanwege de kans op een enorme jackpot.

Bezoek jij een online casino? Kies dan zeker eens voor een gokkast en probeer het Mega Moolah spel. De kans dat je naar huis gaat met een flinke jackpot is aanwezig. Probeer je geluk en kies in het live casino voor een gokkast.