Eindelijk: de rente gaat stijgen

Door het economische beleid van de Europese Centrale Bank is er al jarenlang sprake van zeer lage rentes. Onder andere door het opkoopbeleid en bijdrukken van geld werd geprobeerd de inflatie op een bepaald niveau te houden. Nu wereldwijd economieën na de coronacrisis een behoorlijke opleving beleven, is de inflatie toegenomen. Hierdoor is een paar weken geleden de Nederlandse kapitaalmarktrente voor het eerst in vijf maanden boven nul uitgekomen. Wat gaan wij daarvan merken in onze portemonnee?

Stijgende hypotheekrentes

Een paar weken geleden verhoogden hypotheekverstrekkers opeens massaal de rente. Hoewel de kapitaalmarktrente al weken aan een voorzichtige opmars bezig was, bleven eerder rentestijgingen uit. Er is veel concurrentie op de hypotheekmarkt en vanwege de krapte op de woningmarkt worden er relatief weinig nieuwe hypotheken afgesloten. Om geen marktaandeel te verspelen door als eerste de rente te verhogen, rekenden veel hypotheekverstrekkers met een lagere marge.

In de meeste gevallen ging het om een kleine verhoging. Bij kortere rentevastperiodes bijvoorbeeld slechts een paar honderdsten van een procent. De verhogingen van 0,10 of 0,15 procent vonden vooral plaats bij langere rentevastperiodes van vijftien tot dertig jaar. Heb je eerder een hypotheek met een relatief hoge rente afgesloten? En wacht je het juiste moment af om over te sluiten met een zo laag mogelijke oversluitboete? Dan zou dit wel eens het moment kunnen zijn om over te sluiten, en toch nog te profiteren van de lage hypotheekrente.

Hogere leenrentes

Over het algemeen beweegt niet alleen de hypotheekrente zich mee met de kapitaalmarktrente, maar ook de leenrente. Ook deze was de afgelopen jaren historisch laag, al werden er de afgelopen jaren wel al eens enkele kleine stijgingen doorgevoerd. Waar in het verleden rentes van tien procent heel normaal waren, kun je momenteel 50.000 euro lenen tegen slechts iets meer dan drie procent rente. Wil je een persoonlijke lening afsluiten? Bijvoorbeeld voor een grote aankoop zoals een auto, studie of voor je woning, of omdat je een lening wil oversluiten? Houd er dan rekening mee dat ook de rentes die hierbij gehanteerd worden door geldverstrekkers over een paar maanden wel eens hoger zouden kunnen zijn.

En ook een hogere spaarrente?

Met de hogere marktrentes zou je verwachten dat banken ook weer meer interesse hebben in spaargeld, en dit belonen met een hogere rente. Dit zal echter waarschijnlijk nog niet op korte termijn het geval zijn. Er is nog steeds een grote hoeveelheid geld in de markt, waardoor banken liever minder spaargeld willen dan meer. Wil je toch voorkomen dat spaargeld te veel verdampt door de hoge inflatie, en eventueel een negatieve rente en vermogensrendementsheffing? Kijk dan eens naar deposito’s of buitenlandse spaarbanken.