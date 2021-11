Filmpje! Thierry Baudet: ‘De coronamaatregelen gaan om controle, niet om volksgezondheid’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft gereageerd op de aankondiging van het Regime Rutte III dat er weer allerlei dictatoriale maatregelen genomen worden. Dit omdat die maatregelen zogenaamd nodig zijn om het coronavirus eronder te krijgen. Baudet stelt terecht dat al deze onzin voor eens en altijd bewijst dat niets van dit al ook maar iets te maken heeft met de volksgezondheid. Nee, het gaat het Regime om controle. Triest, maar waar.

Thierry Baudet begrijpt dat de draconische coronamaatregelen niets te maken hebben met de volksgezondheid. Als dat wel zo was, zouden er immers geen belachelijke regels zijn als gebruik van de coronapas voor het terras. De andere aangekondigde maatregelen zijn ook volstrekt belachelijk, maar deze specifieke regel is wel héél frappant.



“De maatregelen hebben helemaal geen effect op besmettingen,” zegt in Baudet in reactie op de persconferentie van gisteravond, “mondkapjes enzovoort. En toch worden al die maatregelen weer aangescherpt. Anderhalve meter, mondkapjes verplicht. Er is een wetswijziging in de maak om werkgevers te verplichten ook vaccins bij werknemers op te leggen.”

“Dus, vreselijk allemaal wat er aan het gebeuren is. De weerstand in het land neemt ook alsmaar toe. Mensen gaan het ook gewoon zien. Mensen zien dat ze bij de neus zijn genomen, dat ze bedonderd zijn. Het is niet zo dat we hier uit komen met vaccins. Het is niet zo dat we hier uit komen als we ons aan de maatregelen houden. We komen hier nóóit meer uit. Dit is een eeuwigdurende klem waar we in zitten richting een totalitaire controlestaat waarin we al onze vrijheden kwijtraken.”

“Het heeft helemaal niets meer te maken met volksgezondheid,” concludeert hij vervolgens. “Het heeft helemaal niets meer te maken met een tijdelijke strijd tegen een héél gevaarlijk virus. Het is dus vreselijk.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het enige goede nieuws is dat steeds meer mensen “wakker worden,” aldus Baudet. Forum voor Democratie heeft er flink meer leden bij.