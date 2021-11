Hoe kun je de beste bookmakers vergelijken om te spelen?

Sinds het vanaf oktober 2021 voor bepaalde aanbieders legaal is om binnen Nederland sportweddenschappen en online casino’s aan te bieden is de interesse bij Nederlandse spelers flink gestegen. Of je nu wil inzetten op de Eredivisie, Champions League of de uitermate spannende race in de Formule 1 waar Max Verstappen nog altijd bovenaan staat, je hebt een flink aantal mogelijkheden om te kunnen inzetten. Belangrijk is natuurlijk wel dat je kiest voor legale Nederlandse bookmakers met licentie. Daar weet je zeker dat alles eerlijk verloopt en dat deze aanbieders zich aan bepaalde regels moeten houden. Maar hoe kun je die met elkaar vergelijken? We hebben een aantal tips voor je.

Welke sporten worden aangeboden?

Wanneer je de verschillende legale bookmakers met elkaar vergelijkt dan kom je er al snel achter dan hun aanbod bijzonder divers is. MIsschien wil je alleen inzetten op de Eredivisie en Champions League, maar wat doe je dan in de maanden dat het voetbal even stil ligt? Er is een breed aanbod van bijvoorbeeld NBA, NFL, UFC en nog veel meer sporten waar je op in kunt zetten.

Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat je zelf fan bent van een ‘niche’ sport. Dan zou het jammer zijn dat je gaat spelen bij een bookmaker waar je niet in kunt zetten op die sport.

Vergelijk eerst op basis van de aangeboden sporten die jij belangrijk vindt en waar je graag op in zou willen zetten. Zo verspil je geen tijd en moeite aan het inschrijven bij een bookmaker waar je uiteindelijk toch niet wil spelen.

Durf de winkansen te vergelijken

Sommige mensen denken dat je bij iedere online bookmaker dezelfde winkansen krijgt. Dat je overal hetzelfde hebt. Maar feitelijk blijkt niets minder waar. De ene keer heb je betere winkansen bij de ene aanbieder, en de volgende keer kan het juist zijn dat je betere kansen hebt bij een andere aanbieder. Hou dan ook niet constant vast aan slechts één aanbieder, maar weet dat je door te vergelijken ook veel meer kans maakt.

De verschillende aanbiedingen

Wanneer mensen legale goksites in Nederland gaan vergelijken die betrekking hebben tot wedden op sport gaan sommige spelers er vanuit dat ze allemaal hetzelfde aanbieden. Dat is echter niet waar. Het is mogelijk dat verschillende aanbieders ook echt andere weddenschappen aanbieden. Daarom is het belangrijk dat je een idee hebt waar je naar op zoek bent. Als je dat nog niet zeker weet kun je het beste de verschillende soorten weddenschappen/inzetten met elkaar vergelijken.

Zo zijn er bijvoorbeeld bookmakers waar je ook nog tijdens de wedstrijd kunt inzetten. De winkans past zich aan naarmate de wedstrijd vordert. Dat maakt het live kijken van sport toch weer een stuk spannender dan anders.

Eerdere beoordelingen van klanten en experts

We vergelijken tegenwoordig bijna alles online. Wat is de beste telefoon voor mij? Wie heeft de goedkoopste stroom en waar kan ik het snelste internet krijgen? Waarom zou je de beste Nederlandse goksites niet met elkaar vergelijken? Gelukkig hoef je dat allemaal niet zelf te doen, want er zijn genoeg betrouwbare websites waar je helemaal gemakkelijk kunt zien welke bookmakers worden aangeraden.

Bij jou passende minimale stortingen en betalingen

Bookmakers kunnen een minimum stortingsbedrag vragen voor het openen van een account en voor het afsluiten van een weddenschap. Sommigen vragen een kleine storting, anderen vragen een groot bedrag. Dat is natuurlijk niet aan te raden voor beginners. Als je voor een relatief klein bedrag wil spelen moet je een bookmaker vinden die dat mogelijk maakt. Zo blijft spelen ook echt leuk en verantwoord.

Ook is het belangrijk dat je geld kunt storten op de manier waarop jij dat wil. Voor veel nederlanders spelers betekent dit dat je geld kunt storten met iDEAL. Maar misschien geef jij juist de voorkeur aan creditkaart. Let daar ook op bij het uitzoeken van de juiste bookmaker.

Daarnaast is ook belangrijk dat je weet wanneer je betaald krijgt. Bij bepaalde websites duurt het een paar dagen voordat jouw geld op de rekening staat. Als je gelijk moet betalen voor het inzetten is het ook wel zo netjes dat je ook redelijk snel jouw geld op de rekening hebt staat.