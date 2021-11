Invloed van de pandemie op de bedrijfsacquisitie

De nog altijd lopende pandemie heeft invloed op de prestaties van bedrijven. Met name de horeca- en evenementenbranche werd hard getroffen in de afgelopen anderhalf jaar. Nu het voor horecagelegenheden weer mogelijk is om de deuren te openen, wordt de steun vanuit de overheid langzaamaan afgebouwd. Vooralsnog bleef het aantal faillissementen in Nederland zeer beperkt. Het is de vraag of dit zo blijft. Mogelijk leidt het afbouwen van de steunmaatregelen vanuit de overheid alsnog tot een toename in het aantal faillissementen. In dit artikel lees je meer over hetgeen dit voor de bedrijfsacquisitie van partijen betekent.

Verschillende partijen houden zich al bezig met de waardering van een bedrijf berekenen om deze op iets langere termijn wellicht over te kunnen nemen. Wetende dat deze bedrijven het mogelijk zwaar krijgen zonder overheidssteun. Zoekt jouw organisatie al naar kansen om andere partijen over te nemen?

Bedrijf kopen na de pandemie interessante optie

Voor bedrijven die geprofiteerd hebben van de pandemie, is het juist in deze periode interessant om een bedrijf kopen te overwegen. Partijen die het zwaar hebben kunnen tegen een scherpe prijs worden overgenomen. Daar komt bij dat partijen die de bedrijfsovername overwegen een forse stap vooruit kunnen zetten op deze manier. Immers, het personeelsbestand zal flink groeien. Ook het aantal klanten en de naamsbekendheid nemen toe bij een overname van een ander bedrijf. Verschillende online bedrijven kunnen hulp bieden bij het berekenen van de bedrijfswaarde. Het dient als basis voor de onderhandelingen.

Nieuwe manier van werken drukt de kosten

Tegelijkertijd zullen verschillende bedrijven hun bedrijfswaarde zien toenemen in de komende maanden. Na de pandemie wordt op een nieuwe, hybride manier gewerkt. De kans is groot dat dit de kosten drukt. Immers, op kantoor wordt minder energie, water en bijvoorbeeld koffie verbruikt. Daarbij kan het voor organisaties interessant zijn om een verhuizing naar een kleiner pand te overwegen. Op deze manier worden de kosten voor de huur van kantoorruimte gedrukt.

Mogelijk thuiswerkvergoeding voor personeel

Helemaal zeker is het overigens niet, dat de kosten af zullen nemen. Tijdens Prinsjesdag deelde de Nederlandse regering plannen om werknemers aanspraak te kunnen laten maken op een thuiswerkvergoeding van een paar euro per dag. De netto besparing als gevolg van het hybride werken zal hierdoor beperkt zijn voor werkgevers. Iets waardoor ook de stijging in de bedrijfswaarde van deze organisaties tegen zal vallen. Onduidelijk is nog in welke mate organisaties deze vergoeding aan personeelsleden aan zullen bieden de komende tijd.