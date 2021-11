Kabinet trekt 1,3 miljard euro aan coronasteun uit de muur om getroffen bedrijven tegemoet te komen

Het demissionaire kabinet Rutte III trekt 1,3 miljard euro aan coronasteun uit de muur om getroffen bedrijven tegemoet te komen. Het ministerie van Economische Zaken ging daar dinsdag mee akkoord. Het is voor veel bedrijven slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen.

De nieuwe coronasteun houdt in dat bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Vaste Lasten (afgekort: TVL) weer terugkeert. Bedrijven die hun omzet met minstens 30 procent zagen dalen en aan alle bijkomende voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken op de vergoeding.

Bedrijven en ondernemingen staan te springen om extra coronasteun. Deze is nu vooral belangrijk voor ondernemers omdat de nieuwe lockdownmaatregelen veel schade aanrichten aan de bedrijvigheid en economie. De horeca en winkels moeten eerder dicht en bij sportwedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn. Ook de evenementenbranche heeft te dealen met de strengere coronamaatregelen.

Evenementen

Voor evenementenbedrijven die door de nieuwe coronamaatregelen worden getroffen, komt er de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Hier trekt Rutte III 10 miljoen euro voor uit. Daarnaast is er een aanvullende regeling, waar nog eens 5 miljoen euro mee is gemoeid. aldus Nu.nl.

De cultuursector kan rekenen op 16,5 miljoen euro aan extra steun. Bedrijven in die sector kunnen aanspraak maken op de eerdergenoemde TVL-regeling. Sportclubs die omzet zijn misgelopen ontvangen in totaal 36 miljoen euro. Voor de amateurclubs is dat 5 miljoen in totaal.