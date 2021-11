´Kindvriendelijke´ haatadvocaat Sidney Smeets net op tijd terug voor Pakjesavond, rept over: “Sekteleiders, neo-bruinhemden en wappie´s”

Na een broodnodige sabbatical is de haatadvocaat, ex-Kamerlid en ´kindervriend´ Sidney Smeets weer helemaal terug op de sociale media. Deze keer niet om jonge homojongeren stoute privéberichtjes te sturen, maar om zijn ongenoegen te uiten over “sekteleiders, neo-bruinhemden en wappie´s”. Volgens ingewijden een “strategisch slechte zet” van Smeets. De gehavende advocaat ligt met zijn wangedrag uit het verleden nog steeds onder een vergrootglas.

We kennen Sidney Smeets (ex-Kamerlid van D66) natuurlijk vooral van de ´MeToo-achtige´ taferelen waarvan hij werd beschuldigd. Niet voor niets kon hij kort daarop ook zonder pardon vertrekken bij het gerenommeerde advocatenkantoor van Gerard Spong.

Nadat Smeets in ernstige verlegenheid werd gebracht na aantijgingen van jonge jongens, was het een hele tijd stil rondom het voormalige ´fenomeen met PlayStation´. Echter, Smeets is terug en lijkt nog steeds niet te begrijpen wat voor een soort leed hij heeft veroorzaakt bij een aantal kwetsbare jongeren.

Smeets op Twitter: “De sekteleiders, neo-bruinhemden, hun wappie achterban en de media die hen vanwege een vals gevoel van ‘balans’, een Fortuyn-trauma of gewoon voor de kijkcijfers een podium blijven bieden, storten ons daar vanzelf wel in ben ik bang.”

Er schijnt een gaslek te zijn op het FvD hoofdkwartier. pic.twitter.com/B6ksFz2KeP — Sidney Smeets (@SmeetsLaw) November 20, 2021

Forum voor Democratie schuldig aan rellen Rotterdam

Maar nu komt het. De doorgedraaide Smeets ziet de recente rellen in Rotterdam als een soort van ´oogst´ van Thierry Baudet. Totale onzin natuurlijk. Smeets lijkt zich na zijn sabbatical wederom onaantastbaar te voelen. En dat is deze notoire leugenaar dus niet. Smeets mag geloven in zijn eigen sprookjes. Het valt voor Smeets te wensen dat er niet nog meer nachtmerries uit zullen lekken omtrent zijn avances met jonge jongens.

Schabouwelijke taferelen in Rotterdam met op de video rechts in beeld de naam van de politiek verantwoordelijken. https://t.co/e62YuYIkvI — Sidney Smeets (@SmeetsLaw) November 19, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!