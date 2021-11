Legalisering van online gokken in Nederland: wie heeft een vergunning gekregen?

Niet iedereen is ervan op de hoogte, maar online gokken is in Nederland pas in 2021 gelegaliseerd. Het wetsvoorstel lag er al jaren, maar er kwam geen schot in de zaak. Nu hebben het Holland Casino en TOTO als een van de eerste bedrijven een vergunning bemachtigd.

Wat is de Wet Kansspelen op Afstand?

De Wet Kansspelen op Afstand, ofwel KOA, reguleert online gokken. Casino bedrijven kunnen een vergunningsaanvraag indienen welke door de Kansspelautoriteit wordt beoordeeld. De nieuwe wet is er om toezicht te verbeteren en veilig online gokken te faciliteren. Veel EU-landen hebben online gokken al jaren gereguleerd, maar Nederland dus niet. Online gokken was tot 1 oktober dit jaar illegaal voor Nederlanders. Toch bleek uit een onderzoek van Motivaction in 2019 dat 1,86 miljoen mensen jaarlijks weleens online gokken. De Wet KOA zorgt niet alleen voor toezicht maar garandeert ook dat de Nederlandse belastingdienst jaarlijks niet miljoen euro’s misloopt.

Wie kan een vergunning krijgen

Casino’s die een vergunningsaanvraag indienen moeten niet alleen €50.000 betalen, ze moeten ook aan strenge eisen voldoen. Een belangrijk aspect is een toetsing van het spelsysteem. Hier worden de spellen getest op basis van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ook zijn er strenge eisen aan de soort reclame casino’s op hun site mogen maken. Daarbij moeten voor veel bewijsstukken moeten specialisten ingehuurd worden. Door het grote prijskaartje en strenge eisen zullen in 2021 en 2022 waarschijnlijk eerste grote casino bedrijven een Nederlandse vergunning bemachtigen. Vooralsnog hebben staatsbedrijven het Holland Casino en TOTO een vergunning, en nog enkele anderen. Je kunt hier de lijst van online goksites met Nederlandse vergunning bekijken.

Hoe zit het met het risico op gokverslaving?

De afgelopen maanden hebben mensen hun zorgen geuit om gokverslaving. We kunnen nu namelijk vanuit onze huiskamer online gokken. Raak je dan niet makkelijker verslaafd? De realiteit is dat Nederlanders al jaren bij buitenlandse sites gokken. Toezicht van de Kansspelautoriteit zorgt er juist voor dat eventuele probleemspelers op tijd gesignaleerd worden. Goksites die een Nederlandse vergunning hebben gekregen moeten zich namelijk verplicht aansluiten bij het CRUKS (Centraal register uitsluiting kansspelen). Spelers kunnen zichzelf op deze lijst zetten als zij het spelen niet meer onder controle hebben. Eenmaal op de lijst kun je dan tenminste 6 maanden niet meer bij een Nederlands online casino’s of een fysiek casino spelen.