Netwerkoplossingen worden steeds belangrijker anno 2021

De laatste jaren verschuiven bedrijfsprocessen steeds meer naar online. Dat vereist een solide basis op het gebied van digitale infrastructuur. Veel ondernemers missen kansen omdat ze niet beschikken over een goed bedrijfsnetwerk. Door te kiezen voor een MPLS netwerk (Multiprotocol Label Switching) kun je efficiënter gebruikmaken van je beschikbare bandbreedte en kun je bovendien kritische data veel veiliger uitwisselen met andere locaties binnen het netwerk. Dergelijke onderlinge connecties kunnen wereldwijd tot stand worden gebracht.

Cybercriminaliteit

Omdat de digitalisering alleen maar toeneemt, is het voor criminelen steeds interessanter geworden om in te breken op bedrijfsnetwerken. Het aantal hackpogingen is in een paar jaar tijd explosief gestegen en dus is het voor bedrijven zaak om goed na te denken over de veiligheid. De techniek van het MLPS netwerk is gebaseerd op het labelen van pakketjes data. Daardoor zijn de routers in staat om onderscheid te maken tussen de verschillende typen data die verzonden wordt. Deze labels worden aan het einde van de route weer verwijderd.

Telefonie

Ook de manier waarop bedrijven gebruikmaken van het telefoonnetwerk verandert. De traditionele telefoonprovider wordt steeds vaker ingeruild voor een SIP provider. De letters SIP staan voor Session Initiation Protocol en dit vormt de basis voor het bellen via een internetverbinding, ook wel Voice Over IP (VoIP) genoemd. Het bellen via de internetverbinding is aanzienlijk goedkoper dan de traditionele telefoonlijn. De besparing kan zelfs oplopen tot zestig procent! Vooral wanneer bedrijven veel naar het buitenland bellen, is deze optie in financieel opzicht zeer aantrekkelijk. Een bijkomend voordeel is dat alle vestigingen binnen het bedrijfsnetwerk gratis met elkaar bellen.

Geen omkijken naar

Een nieuwe manier van werken vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. Doordat veel bedrijven zijn gaan werken met clouddiensten, is de hoeveelheid data die door bedrijven verzonden wordt, flink gestegen. Om die grotere hoeveelheden data goed te kunnen verwerken, is doorgaans meer bandbreedte nodig. Ook het beveiligingsaspect speelt een belangrijke rol en voor veel bedrijven is dit materie waarin men onvoldoene thuis is om het goed te kunnen organiseren. Door te kiezen voor een MPLS netwerk leg je de basis voor een professionele toekomstbestendige en veilige netwerkoplossing. Je koppelt al je bedrijfslocaties virtueel aan elkaar, zodat het lijkt alsof je allemaal in hetzelfde pand aan het werk bent. Intussen houd je ongewenste indringers op een efficiënte wijze buiten de deur.