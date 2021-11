Nieuwe maatregelen: Op deze plekken moet je vanaf vrijdag weer een mondkapje dragen of coronapas laten zien!

De door velen verfoeide mondkapjes zijn bezig met een comeback. Vanaf vrijdag geldt er op veel plekken weer een mondkapjesplicht. Onder meer in supermarkten en winkels moeten we vanaf vrijdag weer een mondkapje dragen. Ook de coronapas zal worden uitgebreid. Hieronder lees je waar je een mondkapje moet dragen of een coronapas moet laten zien om binnen te komen…

In alle winkels en supermarkten is het vanaf vrijdag weer verplicht om een mondkapje te dragen. Maar dat is nog niet alles. Het demissionaire kabinet Rutte III heeft er ook voor gekozen om de coronapas nog verder door te voeren.

Zo is het vanaf vrijdag verplicht om een coronapas te laten zien bij musea, pretparken, dierentuinen en sportscholen. Het gaat het demissionaire kabinet nog niet ver genoeg. Ondertussen wordt er namelijk hard gewerkt aan een verplichte coronatoegangspas voor studenten aan het MBO, HBO en de universiteit.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is het logisch dat de nieuwe stappen ´pijn´ zullen gaan doen: