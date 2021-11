Nieuwe overheidsmaatregelen: Vooral de horeca gaat wederom keiharde klappen krijgen

Bronnen rond het kabinet hebben kenbaar gemaakt dat we vanaf vrijdag een nieuwe persconferentie kunnen verwachten. Daarbij zal vooral de horecabranche wederom hard worden getroffen. Ook recreatieparken zoals dierentuinen en pretparken krijgen te maken met zwaardere maatregelen. Het hoger onderwijs en de werkvloer worden vooralsnog ontzien.

Volgens de goed ingelezen De Telegraaf gaan de nieuwe beperkingen mogelijk zaterdag al in. Echter is er ook nog een optie dat de Tweede Kamer eerst nog de ruimte krijgt om hier over te debatteren. Feit blijft dat vooral de horeca weer harde klappen kan verwachten.