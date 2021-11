Nieuwe pro-vaccin tactiek: Artsen spreken shoppende mensen aan in winkelcentrum om ze te overtuigen zich te laten vaccineren

Artsen hebben een nieuwe tactiek gevonden om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren. Twintig zorgmedewerkers spraken dinsdag in een winkelcentrum in Utrecht nietsvermoedende mensen aan. Ze gingen met klanten het gesprek aan over het, in hun ogen, nut van vaccineren. De initiatiefnemers willen deze nieuwe pro-vaccin tactiek landelijk gaan uitrollen.

“We waren met een stuk of tien mensen in witte jassen, in wisselende samenstelling. Chirurgen, verpleegkundigen, orthopeden. Mensen die op het laatste moment waren uitgeroosterd omdat veel ingrepen in het ziekenhuis niet doorgaan. Ze hadden anders thuis op de bank gezeten”, aldus één van initiatiefnemers tegenover het AD.

Tijdens de pro-vaccintour door het winkelcentrums werden shoppende bezoekers getrakteerd op mondkapjes. Ook werd het gesprek aangegaan met mensen of ze wel of niet waren gevaccineerd. “Veel mensen werden dan nieuwsgierig. En zo begon het gesprek”, aldus een deelnemende arts in opleiding.

Welke andere winkelcentra en openbare plaatsen de pro-vaccin artsen binnenkort zullen aandoen is niet bekend, maar wie weet binnenkort bij een winkelcentrum bij jou in de buurt.