Onderzoek: welke landen hebben de meeste crypto’s?

Wellicht dat er zich in je eigen kennissenkring een hoop mensen bevinden die in crypto geïnvesteerd hebben. Ook in het nieuws kom je regelmatig stukjes over crypto tegen. Echter, is crypto niet alleen in ons land zeer populair. Wereldwijd zijn er mensen die in crypto investeren. In dit artikel lees je welke landen de meeste crypto’s hebben volgens crypto-insiders.nl. De gegevens uit het onderzoek zijn afkomstig van Finder.

Nigeria staat op de eerste plek

Wellicht dat je dit niet had verwacht, maar in Nigeria wonen relatief gezien het meeste mensen met crypto. 24,2% van de ondervraagde mensen uit Nigeria bleek namelijk over crypto te beschikken. Dit bewijst maar weer dat crypto zeker niet alleen in het Westen zeer populair is. Op de tweede plek staat Maleisië. 18% van de mensen hier bezit crypto. Op de derde plek vind je Australië, met 17,8%.

De cijfers laten zien dat er een hoop landen zijn waar men in het bezit is van crypto. Zowel in Azië, Afrika als in Amerika zijn er veel mensen die in crypto investeren.

Hoe zit het dan met Nederland?

Helaas wordt Nederland in het onderzoek niet vermeld. Dat kan twee dingen betekenen: er zijn geen Nederlanders ondervraagd of procentueel gezien zijn er weinig Nederlanders die in het bezit zijn van crypto. We weten dus niet precies hoe dit zit. Crypto lijkt in Nederland wel degelijk te leven, maar dat is natuurlijk ook een wereldwijd fenomeen. Of crypto in Nederland ook zo een grote rol speelt, is iets wat tijdens een ander onderzoek wellicht nog aan het licht komt. Nu kunnen we hier echter geen uitspraken over doen.

De meest populaire cryptovaluta

Bitcoin blijkt nog steeds de populairste cryptovaluta te zijn. Dat is logisch, want Bitcoin is ook de meest waardevolle crypto. Bitcoin was de eerste cryptovaluta en veel alt coins vertonen een sterke samenhang met de Bitcoin. Als de Bitcoin in waarde zakt, volgen de meeste alt coins vaak al snel. Zelfs mensen die niet zo thuis zijn in de cryptowereld lijken soms in het bezit te zijn van Bitcoin. 65,2% van de mensen met crypto in Australië zijn in het bezit van Bitcoin. 42,1% van de crypto-investeerders beschikt er over Ethereum. Natuurlijk zijn er ook een hoop mensen die in het bezit zijn van alt coins.