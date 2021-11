Ontstressen deze winter? Start dan met deze hobby!

Je hebt een stressvolle baan, een gezin én een druk sociaal leven. Niet alleen werk, maar ook sociale druk kan enorm veel stress opleveren en dat is niet goed voor je gezondheid. Stress kan namelijk lichamelijke problemen veroorzaken en dat wil je voorkomen! Creatief bezig zijn is dé oplossing voor stress. Diamond painting is een creatieve hobby die geschikt is voor iedereen en je helemaal tot rust brengt. De feestdagen komen er weer aan en dat vraagt om leuke versieringen in huis zoals een diamond painting Kerst set. Haal de creabea in jezelf omhoog en ga aan de slag!

Iedereen is creatief!

Vaak vinden mensen zichzelf niet creatief en dat is zonde. Hierdoor blijf je misschien weg van nieuwe (creatieve) dingen uitproberen, terwijl ze je veel voldoening kunnen geven. Een diamond painting kerst project starten en afronden is ontzettend leuk en zal je helemaal tot rust brengen. Je kunt de diamond painting kerst set aan jezelf cadeau doen of hier een ander blij mee maken. Daarnaast is diamond painten ook een super leuke bezigheid om samen te doen met vrienden of familie. Ga samen aan de keukentafel zitten, zorg voor een lekker warm drankje en ga gezellig samen painten.

Stuur persoonlijke kaarten

Kerst is een tijd die in het teken staat van gezelligheid en familie. Helaas kan niet iedereen deze tijd altijd met familie doorbrengen, dus waarom zou je niet prachtige diamond painting kaarten versturen naar je familie en vrienden. Vooral als je nog geen ervaren painter bent, zijn diamond painting kaarten uitermate geschikt om bekend te worden met het deze verslavende én ontspannende hobby.

Je hoofd leegmaken

Je plaatst de diamond steentjes één voor één op het genummerde canvas en hoeft dus zelf niet na te denken over waar je de steentjes moet plaatsen. Dit zorgt voor rust en stelt jou in staat om jezelf helemaal te verliezen in het painting process. Hierdoor raakt je in een flow en ben je volledig in het hier-en-nu. Diamond painten verbetert je concentratievermogen, draagt bij aan verbeterde motoriek in je handen én werkt stressverlagend. Je kunt het effect van diamond painten vergelijken met meditatie. Sluit jouw jaar stressvrij af en treed eens buiten je comfortzone!