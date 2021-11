Opnieuw ‘lawaaiprotest‘ aangekondigd tijdens persconferentie in Den Haag

Op de sociale media gaan er berichten rond dat er vanavond weer zal worden geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Onder de noemer ‘lawaaiprotest‘ zullen tegenstanders van het coronabeleid van het demissionaire kabinet vrijdagavond in de Hofstad protesteren.

Tijdens de vorige persconferentie was het lawaaiprotest niet te horen in de zaal waar premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge acte de présence gaven. Wel ontstonden er schermutselingen met de politie.

Of het lawaaiprotest vanavond wel te horen zal zijn in de zaal waar de persconferentie gegeven zal worden valt te betwijfelen. In ieder geval wordt er gerekend op een grotere opkomst van demonstranten dan tijdens de vorige persconferentie.