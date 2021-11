Overheid zet zich schrap met extra veiligheidsmaatregelen rondom persconferentie: Angst voor protest en mogelijke escalatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen rondom de persconferentie dinsdagavond. Aangekondigde protesten zouden volgens de handhavingsdiensten kunnen zorgen voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Al wekenlang gaan er op sociale media geluiden rond dat er omstreeks 19.00 uur zal worden geprotesteerd tijdens de live-uitzending met Mark Rutte en Hugo de Jonge.

In Den Haag is rondom de Turfmarkt opmerkelijk veel politie gesignaleerd. De politie is bang dat een lawaaiprotest opnieuw de persconferentie zal verstoren.

Daarom worden nu allerlei middelen uit de kast getrokken om er voor te zorgen dat de demonstranten op ruime afstand blijven van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de persconferentie zal plaatsvinden.