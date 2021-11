Rotterdamse burgemeester Aboutaleb had nooit met camerawagens burgers mogen filmen om coronaregels te handhaven

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb had nooit met camerawagens burgers mogen bespioneren en filmen. Aboutaleb deed dat naar eigen zeggen om de coronaregels te handhaven. Uit een onderzoek van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat het Rotterdamse beleid in strijd was met de wet. Daarnaast zou Aboutaleb er alles aan hebben gedaan om het rapport binnenskamers te houden.

Twee auto’s van de dienst handhaving filmde met camera´s op het dak mensen om te controleren of ze zich hielden aan de coronaregels. Bij twijfel of overtreding werden er handhavers of politie op de overtreders afgestuurd.

Het controleren van de coronamaatregelen zoals afstand houden en niet in grote groepen samenkomen met camera-auto’s was onrechtmatig. Het oordeel daarover van de Autoriteit Persoonsgegevens liegt er niet om. Volgens het NRC probeerde Aboutaleb ook de publicatie van het rapport tegen te houden. Zelf spreekt hij dat tegen.