Spelletjes Voor Bedrijfsfeestjes Op Kantoor

Er is niets zo bevorderlijk voor de teamgeest dan samen een spelletje spelen. Op voorwaarde dat de spellen voor een meerwaarde kunnen zorgen in het dichter bij elkaar brengen van de groep.

Wat Zoeken We In Een Bedrijfsspel?

Besef op de eerste plaats dat de spelers geen vriendengroep zijn. Het is een toevallig samenraapsel van mensen waarbij de enige binding is dat ze op hetzelfde bedrijf werken. Ze hebben verschillende interesses, leeftijden en overtuigingen. En dat zijn net die dingen die vrienden bij elkaar zoeken.

Diegene die het kantoorfeestje organiseert moet zich daar goed van bewust zijn. De intentie van een kantoorspel is om op een ludieke en ongedwongen manier spanningen uit de groep te krijgen. En op een bedrijfsfeestje zal de sfeer zeker meer losser zijn dan tijdens het werk zelf.

Probeer de zaken te weten te komen waar de medewerkers wel voor te verleiden zijn als ze ontspanning zoeken. Voor de ene zal dat sport zijn, iemand anders zal liever televisie kijken. Nu het legaal is zal er misschien wel iemand bijzijn die houdt van wat risico en spanning in zijn spelletjes.

Charifa Sikkes, redacteur bij TopCasinoBonus.nu, zegt dat spelletjes spelen een goede manier is om elkaar informeel te leren kennen en plezier te beleven. Als casino expert weet zij als geen ander hoe spannend en interactief het kan zijn om bijvoorbeeld een gokje te wagen aan een van de live casinotafels of mee te doen aan een poker toernooi. Tegen elkaar spelen en te zien hoe je collega’s het ervan af brengen is altijd goed voor veel onderlinge grapjes en leuke ervaringen.

Nu het gokken in Nederland legaal is geworden zijn er veel aanbieders van casinospellen bijgekomen en heeft iedereen die een gokje wil wagen ook meer keuze in casinobonussen om nog even mee te pakken. Samen een rondje roulette spelen in het live casino of kijken of je de dealer kan verslaan bij Blackjack is iets waar collega’s samen veel plezier aan kunnen beleven.

De kunst is niet om een gemeenschappelijke factor te vinden. Maar als je het klaarspeelt om die verschillende skills met elkaar te combineren kunnen daar verrassende effecten uit voortvloeien.

Enkele Voorbeelden Die Je Kan Spelen

Zorg dat de spellen voor iedereen toegankelijk zijn. Pas wanneer iedere medewerker het gevoel krijgt dat zijn deelname een meerwaarde brengt is je opzet al voor 90% geslaagd. Breng spelletjes niet enkel voor de getrainde sporter of de nerd van het kantoor die in een mum van tijd alle nieuwe technieken doorziet. Denk eerder aan het belangrijkste, het groepsresultaat.

Een schattenjacht doorheen de stad

Je kan tegenwoordig genoeg apps downloaden die je een parcours laten afleggen, met opdrachten, vraagstukken en behendigheidsproeven. En direct komen de specifieke kwaliteiten van de verschillende collega’s bovendrijven. De onderlinge competitie zal voor een groot deel wegvallen omdat de beloning aan het eind een gezamenlijke goal is.

Je kan hier bijvoorbeeld een etentje voorzien. En de opdracht kan dan zijn dat de locatie van het restaurant moet ontrafeld worden.

Ontsnap Met Zijn Allen Uit Een Escaperoom

Dit is pas spannend. Er zijn locaties over heel Nederland verspreidt. Als je wat zoekt kan je zelfs een bedrijf inhuren die de escaperoom organiseert op de door jou gekozen plaats. Stel je voor dat het team uit het eigen kantoor moet kunnen ontsnappen om bij de afterparty te komen.

Murder Mystery

Je kan een acteursgroep inhuren die een moordmysterie brengen tijdens het verloop van het etentje van het kantoorfeestje. Het is een klassieke whodunit, maar live gebracht tussen de tafels van je feestzaaltje.

Vanaf het binnenkomen tot het dessert worden aanwijzingen achtergelaten. Je kan ze meestal niet allemaal zien, dus samenwerking is hier geblazen om de moordenaar te ontmaskeren.

Je kan teams samenstellen per tafel. Dat geeft dan ook weer mogelijkheden om combinaties te maken. Is het een groot kantoor, kan je mensen van verschillende afdelingen laten samenwerken. Dat kan mooie perspectieven opleveren naar de toekomst. Die van de expeditie is dan plots geen stem aan de telefoon meer, maar de dame die met de gouden tip de oplossing bracht.

Klaar?

Je hoeft natuurlijk niet binnen deze voorstellen te blijven. Ze zijn slechts een voorbeeld waarmee je het klassieke en wat stijve bedrijfsfeestje kan omtoveren tot een actieve beleving waar iedere medewerker wat aan heeft.

Op de feestjes die we gewoon zijn met een drankje, hapje, praatje, zijn toch eigenlijk steeds dezelfden die er wat aan hebben. Diegenen die ook dagelijks het hoge woord voeren zullen hier ook op de voorgrond treden. En de anderen staan er maar wat onwennig bij. Met de groepsactiviteiten wordt de hele kantoorvloer mee betrokken.