Supermarkt vs slager; wat zijn de verschillen?

Als je vlees koopt, dan doe je dit waarschijnlijk bij de supermarkt. Tenzij er een speciale gelegenheid is, dan ga je misschien langs de slager. Iedereen heeft zo zijn redenen om langs de supermarkt of slager te gaan. De een houdt van brisket, maar kan dat niet vinden in de supermarkt terwijl de ander juist vlees uit de supermarkt lekkerder vindt smaken. Wil je weten wat de verschillen nog meer zijn? Lees dan snel verder.

Smaak en kwaliteit van het vlees

Er is een reden waarom het vlees van de slager anders smaakt dan die van de supermarkt. Als je rundvlees koopt bij de slager is dit vrouwelijk vlees. Vrouwelijke runderen leven langer dan het vlees dat wordt verkocht in de supermarkt. Hierdoor is het vlees voller van smaak. Ook is het vlees dat in de supermarkt wordt verkocht bewerkt. Iedereen heeft zijn eigen redenen om naar de slager of supermarkt te gaan en iedereen zijn smaak is ook anders. Ga dus voor de keuze die jou het lekkerste lijkt.

De prijs

Het verschil tussen de supermarkt en de slager zit hem ook in de prijs. Bij een slager betaal je al snel meer voor een biefstukje. Ook al kan de supermarkt duurder zijn, zeker als je bio vlees koopt. Bio of biologisch vlees is duurder vanwege dat er geen pesticiden zijn gebruikt in het voer van de dieren. Het welzijn van de dieren speelt dus een belangrijke rol. De smaak verschilt hierdoor wel,want biologisch vlees bevat meer vet.

Het prijsverschil zit hem ook in de service die je krijgt. Bij een supermarkt wordt er echt niet vertelt of kipdrumsticks of kipvleugeltjes lekkerder zijn. Bij de slager is deze service er wel en daardoor zijn de producten duurder.

Het verhaal achter de producten

Het grootste verschil is het verhaal achter het stukje vlees dat op een bord terechtkomt. Denk aan hoe een dier heeft geleefd, maar ook hoe lang het duurt voordat het in de winkel ligt. Nu kun je ook zeggen dat vlees van de slager lang in een vitrine onbeschermd ligt en dan ook anders smaakt. Er zijn dus voor beide partijen argumenten om te kiezen voor de supermarkt of de slager. In principe maakt het niet uit waar jij je vlees haalt, alleen niet al het vlees is verkrijgbaar in de supermarkt. Een brisket kopen doe je dus toch echt bij de slager.