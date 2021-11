Tuinonderzoek 2021: Zo profiteren Nederlanders van hun tuinen!

Het afgelopen jaar werden we aangewezen op onze eigen ruimte, ons huis met tuin, dakterras of balkon. Uit het Nationaal Tuinonderzoek 2021 van Fonteyn, waaraan 906 respondenten hebben deelgenomen, mogen we stellen dat Nederlanders over het algemeen zeer tevreden zijn met hun tuin. De meerderheid van de tuinliefhebbers geeft hun tuin namelijk een dikke 8. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat bijna de helft van de tuinliefhebbers meer geld besteedt aan de tuin dan voor covid-19. Benieuwd naar wat de ondervraagde Nederlandse tuinliefhebbers nog meer hebben geantwoord? Je leest het in deze blog.

Zoveel tijd brengen we per week door in de tuin

Een meerderheid van 42,2% geeft aan wekelijks meer dan 8 uur in de tuin te spenderen. Welk dagdeel we graag een frisse neus halen maakt niet uit. Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagden hun tuin gemiddeld een 8 geven. 12,6% geeft de tuin zelfs een 9! Een enkeling (4,7%) is minder tevreden en geeft hun tuin een 5. Waar houden we ons al die uren het liefst mee bezig? 27,2% geeft aan dat zij het liefst eten en drinken in hun tuin. Het verrast je dan misschien ook niet dat barbecueën ook als favoriete bezigheid wordt aangegeven met 14,5%. Naast de voorkeur voor eten en drinken, hebben Nederlanders ook groene vingers. 22,7% geeft namelijk aan het liefst bezig te zijn met tuinieren.

Heeft COVID-19 effect op onze uitgaven voor de tuin?

Uit het onderzoek blijkt dat we bereid zijn regelmatig geld uit te geven aan onze tuinen en graag investeren in ons buiten stekje. Maar hoeveel geld hebben we over voor een mooie tuin? Een groot deel van de tuinliefhebbers (30,4%) geeft aan jaarlijks meer dan € 500,- uit te geven aan de tuin. 28,5% besteedt tussen de € 300,- en € 500,-. Het merendeel met 31,7% spendeert tussen de € 100,- en € 300,- aan de tuin.

De coronacrisis heeft niet veel invloed gehad op onze tuin uitgaven. 49,3% geeft aan meer te hebben besteedt, maar 45,9% geeft aan hetzelfde te spenderen. Daarnaast is het ook opvallend dat Nederlanders hun tuinspullen het liefst in een fysieke winkel aanschaffen. Het tuincentrum is met 42,6% het meest in trek, gevolgd door tuinspeciaalzaken met 34,6%. Een kleine groep (9.3%) shopt het liefst tuinspullen via een webshop. De voorkeur voor waar we shoppen is ook niet beïnvloed door covid-19. Een minderheid van 35,9% geeft namelijk aan meer tuinartikelen online te hebben besteld door covid-19.

Dit is het meest voorkomende materiaal in onze tuinen

Men brengt dus veel tijd door in de tuin, maar uit welke materialen bestaan onze favoriete tuinmeubelen? Het meest populaire materiaal is het bekende kunststof Wicker. Deze tuinmeubelen hebben een lange levensduur en zijn onderhoudsarm. 37,5% van de Nederlanders heeft tuinmeubelen van dit materiaal, gevolgd door aluminium (15,5%) en op de derde plek met 14,4% komen kunststof tuinmeubelen. De overige tuinliefhebbers zijn dol op houtsoorten als hardhout, teakhout en steigerhout. Ook RVS en outdoor-textiel worden niet vergeten. De meest voorkomende tuinmeubelen in de Nederlandse tuinen zijn een; tuinset, loungeset. Een ook de barbecue is onmisbaar.

Kortom, we kunnen stellen dat we graag tijd doorbrengen in onze tuin om bourgondisch te genieten. Eten, drinken, barbecueën en tuinieren is wat de meeste tuinliefhebbers doen en we beoordelen onze tuin met een dikke 8. Covid-19 is niet van invloed geweest op onze tuin uitgaven of ons shopgedrag, want we shoppen onze tuinmeubelen nog altijd het liefst in een fysieke winkel. Waar ons voorkeur qua materiaal dan naar uitgaat? Het gevlochten kunststof Wicker. De items die het meest voorkomen in de Nederlandse tuinen zijn een tuinset, loungeset en een barbecue. Items die perfect passen in het rijtje van ontspannen en genieten.