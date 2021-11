Waarom je elk jaar je vaste abonnementen na zou moeten lopen

Wanneer heb jij voor het laatst gekeken of je verzekeringen nog passen bij je huidige situatie? Mogelijk sloot je in het verleden een aanvullende tandartsverzekering af, terwijl je inmiddels al meerdere jaren zonder gaatjes of andere complicaties bij de tandarts vertrokken bent. In zo’n situatie betaal je structureel te veel voor de verzekeringen. Dat is zonde! Vergelijk je energie, verzekeringen en bijvoorbeeld abonnementen voor televisie en vast internet eenvoudig online. Er zijn meerdere vergelijkers, die je helpen de goedkoopste aanbieders te vinden.

Besparing van honderden euro’s op de energierekening

Uit een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat Nederlandse huishoudens op jaarbasis honderden euro’s kunnen besparen. In sommige voorbeelden loopt die besparing op tot zo’n 400 euro. Je energieleverancier kiezen is het makkelijkst, wanneer je een vergelijker automatisch verschillende leveranciers met elkaar laat vergelijken. Voor het gebruik van een energievergelijker dien je een aantal gegevens in te voeren over het beoogde gebruik. Je kunt de vergelijker dit in laten schatten op basis van je gezinssamenstelling, maar verstandiger is het om dit zelf in te voeren op basis van eerdere jaren. Vaak kun je een energiecontract rechtstreeks vanuit de vergelijker afsluiten.

Verzekeringen vergelijken op basis van dekking en premie

Niet alleen is het verstandig om regelmatig te kijken of je bij de goedkoopste energieleverancier zit. Let ook op de dekking en premie van verzekeringen. Zoals eerder aangehaald heb je in het verleden mogelijk aanvullende verzekeringen afgesloten, die nu niet meer nodig zijn. Of wat te denken van een doorlopende reisverzekering? Mogelijk is het slimmer om meermaals een kortlopende reisverzekering af te sluiten. Net als voor het vergelijken van energieleveranciers zijn er ook vergelijkers te vinden voor het vergelijken van andere verzekeringen. Lees de polis bij het vergelijken goed door om de dekking hiervan te controleren. De polissen kunnen namelijk per vergelijker verschillen.

Andere abonnementen doornemen

Aan het eind van het jaar kun je de afschriften uit december nog eens kritisch bekijken. Welke abonnementen lopen er? Ben je bijvoorbeeld lid van een loterij, heb je een tijdschrift of krant? Mogelijk kun je deze abonnementen inmiddels stopzetten, omdat je domweg geen tijd hebt voor het tijdschrift of over een alternatief beschikt. Voor kranten geldt dat het vaak goedkoper is om de digitale versie af te nemen, in plaats van de papieren krant. Het kan je al snel meerdere euro’s per week schelen. Tot slot is het slim om de abonnementen voor mobiele telefonie, vast internet en televisie te beoordelen.