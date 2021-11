Wat gebeurt er met de prijzen van gas en licht?

Het is de afgelopen weken volop in het nieuws: De prijzen van gas en licht stijgen de pan uit. Met een strenge winter voor de deur is het geen prettig idee dat warmte zo duur wordt. Maar hoe zit het nou precies? Wij zetten de belangrijkste informatie op een rijtje en leggen uit welke gevolgen de prijsstijging voor jou kan hebben.

Vraag en aanbod

Het stijgen van de gasprijs is in essentie een kwestie van vraag en aanbod. Nu de vraag groter is dan het aanbod, wordt gas schaarser en de prijs hoger. Daarbij helpt het natuurlijk niet dat we in Nederland ook nog eens afhankelijk zijn van gas uit het buitenland, zeker nu de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd. Landen waar nog wel volop gas gewonnen wordt, houden dit liever voor hun eigen inwoners. Ze rekenen daarom een hogere prijs voor het gas dat zij aan andere landen verkopen.

Ook buiten Nederland stijgt de gasprijs

Nederland is zeker niet het enige land waar de gasprijzen momenteel enorm stijgen. Het overschot aan LNG (vloeibaar aardgas) van de afgelopen jaren raakt op. Dat wat er wel is, wordt grof opgekocht door Aziatische landen, waar het veelal nodig is voor productie van allerhande producten en voor gebruik door de vaak grote bevolking.

Wat ook zeker niet meehelpt, is het feit dat de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland nog niet in gebruik is genomen. Deze zogenaamde Nord Stream 2 is volledig gebouwd, maar er stroomt nog geen gas door. Dit komt voornamelijk door grote weerstand tegen de machtspositie die Rusland met deze gasleiding wint.

Betere isolatie van je woning

Het tekort aan gas gaat de consument de komende tijd hard raken en dat is behoorlijk zorgelijk. In Nederland proberen veel mensen nu nog over te stappen van leverancier om zo een gunstige gasprijs te behouden. Anderen zoeken naar duurzame mogelijkheden zoals zonnepanelen en spouwmuurisolatie. Op die manieren kunnen ze het verbruik verlagen en zo de financiële schade door de stijgende gasprijs enigszins beperken.

Oude huurwoningen slecht geïsoleerd

Maar hoe zit dat dan met huurwoningen? Als huurder heb je natuurlijk niet alle vrijheden die je bij een koopwoning hebt. Huurhuizen zijn vaak al oudere woningen die qua isolatie nog flink wat te wensen over laten. Omdat het huis niet je eigendom is, investeer je liever niet teveel in het verbeteren van je woning. Tegelijkertijd staan ook veel huisbazen en woningbouwverenigingen met hun rug tegen de muur. In één klap de isolatie van alle huurwoningen verbeteren, levert een enorme kostenpost op.

Goedkope isolatie methoden

Gelukkig zijn er ook zaken die je wél zelf kunt aanpakken om de energiezuinigheid van huurwoningen te verbeteren. Heb je bijvoorbeeld geen dubbelglas, maar wil je voorkomen dat alle warmte via het raam je huis verlaat? Met goede raamdecoratie en gordijnen kun je de isolatie al een stuk verbeteren. Ook zaken als tochtstrips, radiatorfolie en isolatie van cv-leidingen kunnen echt verschil maken in je gasverbruik.

Energiezuinige huurwoningen

Ben je op zoek naar een nieuwe huurwoning? Dan raden we aan de isolatie zeker mee te nemen als aandachtspunt in je zoektocht. Een goed geïsoleerde (nieuwere) woning kost wellicht iets meer, maar je gasverbruik kan in de nieuwe woning een stuk lager zijn. Per saldo levert die iets duurdere woning je dus misschien wel geld op! Verder kun je er bij huurhuizen op letten hoe de tuin is ingericht. Als hekwerken of hagen de ergste wind tegenhouden, kan dit er ook voor zorgen dat het in huis minder koud wordt. Kijk daarnaast goed naar de kozijnen en ramen. Huurwoningen met dubbelglas en goede raamdecoratie hebben natuurlijk altijd een streepje voor.