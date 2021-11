Wat valt er wel en niet binnen de basis zorgverzekering en kan dit verschillen?

In Nederland ben je als burger verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Je kunt deze zorgverzekering combineren met één of meerdere aanvullende verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan een aanvullende verzekering die de behandelingen bij de tandarts dekt. Naast volwassenen moeten ook kinderen zich laten verzekeren. Vaak worden zij toegevoegd aan de verzekering van hun ouders. Ze profiteren hierbij van dezelfde dekking als de ouders. Wat valt er precies binnen de basis zorgverzekering en zitten er verschillen in de verzekeringen van verschillende verzekeraars? Het is interessant om dit te weten, nu je zorgverzekering vergelijken voor 2022 weer mogelijk is!

Dekking van de basis zorgverzekering

Zoals de naam al doet vermoeden, vallen de belangrijkste medische behandelingen onder de basis zorgverzekering. Je kunt hierbij denken aan kraamzorg in de periode dat je een kleine krijgt, een groot aantal geneesmiddelen, een aantal behandelingen bij een psycholoog of psychiater, enzovoorts. Ook de kosten voor de apotheek zitten vaak verwerkt in de dekking van de basis zorgverzekering. Let op, de dekking van deze zorgverzekering verschilt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Zo zijn behandelingen bij de tandarts voor burgers tot en met 18 jaar gedekt via de basis zorgverzekering. Volwassenen betalen de kosten voor deze behandelingen zelf, wanneer zij geen aanvullende verzekering afsluiten. Ook valt fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar onder de basisdekking.

Verschillen in basis zorgverzekering bij verschillende verzekeraars

In de basis is de dekking van een basis zorgverzekering bij iedere verzekeraar hetzelfde. Wel zit er een verschil in de zorgverleners waar je terecht kunt voor medische hulp. Niet iedere zorgverlener is bij iedere verzekeraar aangesloten. Dit betekent dat behandelingen bij een specifieke zorgverlener wel door de ene verzekeraar, maar niet door de andere worden gedekt. Het is om deze reden verstandig om bij het vergelijken van de verzekeraars te kijken naar de zorgverleners die aangesloten zijn bij de verzekeraar. In het bijzonder wanneer je hulp van een medisch specialist wenst. Ook zit er verschil in de polis, waarbij je keuze hebt uit een restitutiepolis, een combinatiepolis en een naturapolis. Dit hangt samen met de aangesloten zorgverleners. In de polisvoorwaarden van de basis zorgverzekering lees je hier meer over.