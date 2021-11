Wéér geen Alaaf: Coronamaatregelen zetten ook dit jaar streep door de belangrijke aftrap van carnaval

De traditionele aftrap van het carnaval in Noord- en Midden-Limburg gaat ook dit jaar niet door. Het spektakel zou beginnen op 11 november. Vanwege de coronamaatregelen gaat het niet door. Het trieste besluit werd donderdag genomen na een overleg tussen burgemeesters van verschillende gemeenten in Limburg.

De Limburgse omroep 1Limburg meldt dat de geplande evenementen niet allemaal door kunnen gaan met carnaval. Dit zou komen door de aangescherpte coronamaatregelen. Ook dit jaar zal carnaval dus in zeer beperkte kringen worden gevierd.

De officiële start van het Limburgse carnavalsseizoen zou dit jaar op 11 november in Roermond plaatsvinden. Er werden 17.000 mensen verwacht en dat blijkt dus onmogelijk. Omdat er niet voldaan kan worden aan de coronamaatregelen hebben de burgemeesters van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg besloten om ook dit jaar carnaval in alle soberheid te vieren.

Het is ook nog niet zeker of andere evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas wel zullen doorgaan in de regio Noord- en Midden-Limburg. De intocht in Roermond is alvast gecanceld. De regio Limburg-Zuid heeft zich vooralsnog nog niet uitgesproken over verdere beperkingen voor de Sinterklaasfeesten en het carnaval.