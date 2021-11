Welke bedrijfssectoren zijn het hardst aan het groeien?

Wanneer je een baan bij een andere werkgever overweegt, zijn er een aantal factoren om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de eisen die gesteld worden aan een functie, het type contract (vast of tijdelijk) wat je aangeboden krijgt en de werkgelegenheid binnen verschillende branches. Je wil het liefst direct aan het werk kunnen! In dit artikel zetten we verschillende bedrijfssectoren op een rijtje, waarbinnen de vraag naar geschoold personeel de afgelopen tijd flink is toegenomen.

Vraag naar technisch geschoold personeel

Onder meer het aantal technische vacatures is de laatste jaren sterk toegenomen. Er zijn veel bedrijven op zoek naar elektromonteurs, elektriciens en bijvoorbeeld IT’ers. Ook voor de technische dienst van bedrijven wordt regelmatig naar nieuw personeel gezocht. Het voordeel van technische functies is dat deze op ieder niveau worden aangeboden. Je kunt een MBO-, HBO- of WO-opleiding volgen om een technische functie te vervullen.

Tekort aan zorgpersoneel is groot

Niet alleen wordt er intensief naar technisch geschoold personeel gezocht. Ook is er sprake van een tekort aan zorgpersoneel. Mede door de pandemie is de druk op het zorgpersoneel flink toegenomen. Het leidt ertoe dat mensen thuis zijn komen te zitten met klachten die gerelateerd zijn aan een burn-out. Daarbij hebben veel zorgmedewerkers een groot aantal uren verlof openstaan. Dit betekent dat zij de komende maanden mogelijk gedurende een aantal weken niet inzetbaar zijn. Een opleiding tot verpleegkundige maakt de kans op een baan zodoende bijzonder groot.

Baankansen in het onderwijs zijn groot

Het onderwijs is een derde sector waarbinnen de vraag naar geschoold personeel groot is. Al jaren is er een tekort aan leerkrachten, met name in het basisonderwijs. Ook op middelbare scholen wordt driftig gezocht naar gemotiveerde docenten voor vakken als wiskunde, natuurkunde en techniek. Er zijn verkorte opleidingen tot leerkracht. Onder meer bij de eerder genoemde opleidingsinstituten. Houd er rekening mee, dat het leerkrachtentekort zich voornamelijk toespitst tot het Randstedelijke gebied. In het noorden van Nederland is de vraag er ook, maar in mindere mate.