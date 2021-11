Wie kan op 8 november weer naar Amerika reizen vanuit Schiphol airport?

Mensen met familie in de VS, toeristen en ook zakenreizigers konden niet wachten tot de Verenigde Staten haar grenzen weer zou open. Sinds maart 2020 geldt er namelijk een Amerikaanse travel ban voor voor Europeanen.

Niet alleen EU-landen vielen onder het inreisverbod, ook mensen afkomstig uit China, Brazilië, Het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika konden niet naar de Verenigde Staten reizen. Op 8 november komt het inreisverbod meer dan 1.5 jaar later ten einde.

Heropening onder voorwaarden

De VS opent haar grenzen vooralsnog alleen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Laten we voor het overzicht de vereisten op een rijtje zetten:

Als je volledig gevaccineerd bent kun je vanaf 8 november weer naar Amerika reizen

Je bent verplicht om ook een negatieve COVID-19 test te overleggen. Deze mag maximaal 3 dagen voor vertrek afgenomen zijn.

De enige uitzonderingen op de vaccinatieplicht zijn voor mensen onder de 18 jaar of als je bewijs hebt dat je om medische redenen het vaccin niet kunt nemen. Er zijn nog enkele andere uitzonderingen, bijvoorbeeld voor diplomaten en bepaalde visa houders. Deze uitzondering zijn op de meeste reizigers niet van toepassing.

Als je onder de vaccinatieplicht uitzondering valt, dan heb je nog wel een negatieve test nodig. Voor niet gevaccineerden mag deze maximaal 1 dag voor vertrek zijn afgenomen.

COVID-19 test voor Amerika

Iedereen, gevaccineerd of niet, moet voor reizen naar Amerika een COVID-19 test hebben afgenomen met een negatief resultaat. Het enige verschil is dat de test voor volledig gevaccineerden 3 dagen voor vertrek mag zijn afgenomen. Voor niet-gevaccineerden is dat 1 dag. Er wordt door de Amerikaanse overheid geen onderscheid gemaakt in de soort COVID-19 test. Je hebt dus zelf de keuze uit een PCR test of Antigeen Sneltest.

Check op Nederlandse luchthaven

Luchtvaartmaatschappijen die naar Amerika vliegen zijn verplicht om van tevoren alle passagiers te checken op hun papieren. Heb jij je vaccinatie en COVID-19 test niet op orde? Dan word je dus niet op de vlucht toegelaten. Houd er rekening mee dat men in Amerika niet met de CoronaCheck app werkt. Je hebt dus echt al je bewijzen op papier nodig. Vergeet niet je vaccinatiebewijs en negatieve coronatest resultaat uit te printen voor vertrek.

Versoepelingen van regels of niet

Het is nog onduidelijk of deze strenge inreisregels voor Amerika versoepeld zullen worden. Joe Biden, President van Amerika, zei onlangs nog dat het voor een veilige heropening essentieel is dat reizigers zijn gevaccineerd. Waarschijnlijk zullen deze strenge regels om naar de VS te reizen voorlopig nog van kracht blijven.