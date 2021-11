Zakelijke mogelijkheden met video conferences en evenementen

Hoewel een video conference inmiddels de normaalste zaak van de wereld is, was dit een kleine twee jaar geleden nog wel anders. Wie op dat moment had gezegd dat we met zijn allen vandaag de dag talloze meetings en bijeenkomsten veelal virtueel afdoen, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar niets is minder waar, een globale pandemie heeft op dit punt de wereld voor goed doen veranderen.

Werken op afstand is een blijvertje gebleken en eigenlijk ineens de standaard geworden. We zien dat er steeds minder fysieke evenementen plaatsvinden, en deze trend zal zich alleen maar verder door gaan zetten. Dit komt niet op de laatste plaats omdat blijkt dat er op deze manier prima met elkaar te communiceren valt. Veel bedrijven en organisaties die eerst niet aan thuiswerken en video conferences deden zijn er inmiddels volledig aan gewend geraakt en zullen dit ook in de toekomst zo blijven doen.

Het effect van video conferences

Uit onderzoek blijkt dat er in de periode tussen 2019 en 2022 een toename van een kleine tachtig procent zal zijn qua werken op afstand. Dit hoewel zelfs wordt gedacht dat het daadwerkelijke percentage nog veel hoger zal liggen. Veel bedrijven en hun werknemers hebben dan ook geen keuze gehad, en zijn als het ware razendsnel gewend geraakt aan deze manier van werken en alles wat daarbij hoort.

Wie echter denkt dat dit alleen door de pandemie komt, heeft het mis. In de afgelopen tien jaar was er namelijk ook al een forse toename op dit gebied waar te nemen. Zo blijkt dat er in het afgelopen decennia vier keer zoveel mensen bij zijn gekomen die minstens eens per week thuis zijn gaan werken. Daaruit blijkt dus vooral dat de pandemie waar we ons met zijn allen in bevinden een trend heeft versneld die naar alle waarschijnlijkheid anders ook wel was doorgezet, zij het minder vlug dan nu het geval is.

In de aankomende jaren zullen veel ondernemingen moeten gaan bepalen welke kant ze op willen. Men zal vooral op zoek willen gaan naar manieren die zo efficiënt mogelijk zijn om op afstand werken tot een blijvend succes te maken. Er zijn veel nieuwe applicaties en producten die hier al aan bij hebben gedragen, en er zullen er zeker nog meer bij gaan komen. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat de gemiddelde video conference nog effectiever zal verlopen dan al het geval is, en er is in dit opzicht best nog wel wat winst te behalen.

Steeds meer virtuele meetings en evenementen

Opvallend genoeg gebruikt een meerderheid van alle bedrijven meerdere platformen om hun video conferences en virtuele vergaderingen op te houden. Dat levert overigens wel gelijk een kleine kink in de kabel op. Omdat er gebruik wordt gemaakt van meerdere platformen tegelijk, hebben werknemers vaak problemen in de communicatie. Dit komt juist doordat deze via meerdere verschillende platformen verloopt. Daardoor lijkt het niet uitgesloten dat zij in de nabije toekomst zullen proberen om voor een vaste aanbieder op dit gebied te kiezen.

Het biedt gelijk mogelijkheden voor degene die op dit vlak de ideale tool zal weten te ontwikkelen. In een perfecte wereld zal deze meerdere tools tegelijk bieden, die dan wel weer allemaal via een centrale manier toegankelijk zijn. Zodoende kan er worden voorkomen dat werknemers worstelen met meerdere platformen die het onderling communiceren nog wel eens kunnen bemoeilijken. Daarom zullen veel bedrijven en instanties op zoek gaan naar een platform dat in ieder geval intern voor alle video conferences en meetings zal kunnen worden gebruikt.